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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Пловец Костин завоевал серебро на 50 м баттерфляем на ЧМ по водным видам спорта

Турнир завершится 28 июля
Олег Костин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Олег Костин
© Антон Новодережкин/ТАСС

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 22 июля. /ТАСС/. Российский пловец Олег Костин стал вторым на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Костин показал результат 22,70 секунды. Заплыв выиграл американец Калеб Дрессел (22,35), он установил рекорд чемпионатов мира. Бронзу завоевал бразилец Николас Сантос (22,79). Еще один россиянин Андрей Жилкин финишировал восьмым (23,11).

В последний раз россияне завоевывали награды на этой дистанции на чемпионатах мира в 2003 году, когда бронзовым призером стал Евгений Коротышкин.

27-летний Костин является двукратным чемпионом мира на короткой воде, победителем Универсиады в Кванджу (2015) и трехкратным чемпионом Всемирных военных игр.

Эта медаль стала второй для российских пловцов на турнире в Кванджу. Накануне россияне завоевали серебро в эстафете 4х100 м вольным стилем.

Чемпионат мира завершится 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай149225
2Россия96116
3Австралия3137
4США24612
5Германия2136
6Бразилия2013
7Франция1315
8Великобритания1225
8Канада1225
10Украина1056
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