Футболист "Спартака" Ханни перешел в катарский клуб "Аль-Гарафа"

ТАСС, 22 июля. Футболист московского "Спартака" полузащитник Софьян Ханни перешел в катарский клуб "Аль-Гарафа". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба катарского клуба.
Как отмечается в сообщении пресс-службы, 28-летний игрок будет представлен команде в понедельник вечером. О подробностях перехода футболиста не сообщается.
Футболист выступал за "Спартак" с прошлого года. Всего за клуб он провел 38 матчей, в которых забил шесть голов и отдал восемь передач. В составе клуба он становился бронзовым призером чемпионата России (2017/18).
رسمياً: الدولي الجزائري سفيان هني يوقع لنادي #الغرافة وسيتم تقديمه رسميا للجمهور ووسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي يُعقد بمقر النادي مساء اليوم (الاثنين) بعد صلاة العشاء. pic.twitter.com/mqXnuPR9jx— Al Gharafa SC (@ALGHARAFACLUB) July 22, 2019
Также Ханни играл за французский "Нант", турецкие клубы "Кайсери Эрджиесспор" и "Османлыспор", бельгийские команды "Мехелен" и "Андерлехт". В составе "Андерлехта" он становился чемпионом Бельгии (2016/17) и обладателем Суперкубка Бельгии (2017).