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Футбол в России

Футболист "Спартака" Ханни перешел в катарский клуб "Аль-Гарафа"

28-летний полузащитник будет представлен новой команде в понедельник вечером
Софьян Ханни Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Софьян Ханни
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 22 июля. Футболист московского "Спартака" полузащитник Софьян Ханни перешел в катарский клуб "Аль-Гарафа". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба катарского клуба.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, 28-летний игрок будет представлен команде в понедельник вечером. О подробностях перехода футболиста не сообщается.

Футболист выступал за "Спартак" с прошлого года. Всего за клуб он провел 38 матчей, в которых забил шесть голов и отдал восемь передач. В составе клуба он становился бронзовым призером чемпионата России (2017/18).

Также Ханни играл за французский "Нант", турецкие клубы "Кайсери Эрджиесспор" и "Османлыспор", бельгийские команды "Мехелен" и "Андерлехт". В составе "Андерлехта" он становился чемпионом Бельгии (2016/17) и обладателем Суперкубка Бельгии (2017).

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