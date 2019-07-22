Футболист "Спартака" Ханни перешел в катарский клуб "Аль-Гарафа"

ТАСС, 22 июля. Футболист московского "Спартака" полузащитник Софьян Ханни перешел в катарский клуб "Аль-Гарафа". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба катарского клуба.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, 28-летний игрок будет представлен команде в понедельник вечером. О подробностях перехода футболиста не сообщается.

Футболист выступал за "Спартак" с прошлого года. Всего за клуб он провел 38 матчей, в которых забил шесть голов и отдал восемь передач. В составе клуба он становился бронзовым призером чемпионата России (2017/18).