Российские спортсмены завоевали одну медаль в десятый день ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 22 июля. /ТАСС/. Спортсмены сборной России завоевали одну награду в десятый день чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу.

В понедельник разыгрывалось четыре комплекта наград. Серебро завоевал Олег Костин в плавании на дистанции 50 метров баттерфляем. Заплыв выиграл американец Калеб Дрессел, он установил рекорд чемпионатов мира, бронза досталась бразильцу Николасу Сантосу. Еще один россиянин Андрей Жилкин финишировал восьмым.

У женщин на дистанции 100 метров баттерфляем золото завоевала канадка Маргарет Макнил, серебряным призером стала шведка Сара Шёстрём, бронзовым - австралийка Эмма Маккеон, россиянка Светлана Чимрова стала 11-й в полуфинальном заплыве и не смогла пробиться в финал соревнований. У мужчин на дистанции 100 метров брассом победу одержал британский пловец Адам Пити, установивший в квалификации мировой рекорд, серебро завоевал британец Джеймс Уилби, бронзу - китаец Янь Цзыбэй. Россиянин Кирилл Пригода занял пятое место, Антон Чупков - восьмое.

На дистанции 200 метров комплексным плаванием у женщин победила венгерка Катинка Хоссу. Второе место заняла китаянка Е Шивэнь, третье - Сидни Пикрем из Канады, россиянка Виктория Белякова заняла 20-е место в квалификационном заплыве и не сумела пробиться в полуфинал.

Также в понедельник женская сборная России по водному поло уступила команде Австралии со счетом 7:9 в четвертьфинале и не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира. После первого соревновательного дня в хайдайвинге россиянин Никита Федотов занимает восьмое место, его соотечественники Артем Сильченко и Игорь Семашко расположились на 18-й и 22-й строчках соответственно. Третий и четвертый раунды пройдут в среду, по их результатам определятся обладатели медалей.

В общекомандном зачете чемпионата мира лидирует команда Китая, в активе которой 14 золотых, 10 серебряных и две бронзовые награды. Сборная России идет второй, завоевав девять золотых, шесть серебряных и одну бронзовую медали, третье место занимают австралийские спортсмены (три золотые, одна серебряная и три бронзовые награды). Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.