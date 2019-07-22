Глава департамента судейства РФС: Левников должен был удалить Бакаева в матче с "Ростовом"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Главный арбитр встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и "Спартаком" Кирилл Левников должен был показать вторую желтую карточку и удалить полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева в концовке встречи. Об этом на пресс-конференции по итогам тура заявил в понедельник руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

"Спартак" не сумел сохранить преимущество в матче РПЛ с "Ростовом"

Упущенная победа. "Спартак" не сумел сохранить преимущество в матче РПЛ с "Ростовом"

Матч второго тура чемпионата России между "Ростовом" и "Спартаком" прошел 20 июля в Ростове-на-Дону и завершился вничью (2:2). В концовке встречи Бакаев сбил футболиста "Ростова", имея желтую карточку, судья не дал свисток и продолжил игру, так как мяч оставался у ростовчан, после свистка Бакаев был заменен.

"Да, в эпизоде с Бакаевым нужно было показывать вторую желтую карточку. Левников допустил ошибку", - сказал Егоров.

После матча "Ростов" выступил с заявлением, в котором потребовал отстранить Левникова от судейства.

После двух матчей "Спартак" занимает пятое место, имея в активе четыре очка, "Ростов" расположился на две строчки выше с таким же количеством очков. В следующем туре 27 июля "Спартак" в гостях сыграет с "Тамбовом", а днем позже "Ростов" проведет гостевую встречу против тульского "Арсенала".