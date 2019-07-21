ФК "Ростов" считает, что арбитр матча со "Спартаком" Левников должен быть отстранен

ТАСС, 21 июля. Клуб "Ростов" обратился к президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову и руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову с просьбой отстранить от работы главного арбитра матча второго тура чемпионата России против московского "Спартака" Кирилла Левникова. Соответствующее обращение опубликовано на сайте ростовского клуба в воскресенье.

Матч второго тура чемпионата России между "Ростовом" и "Спартаком" прошел в субботу в Ростове-на-Дону и завершился вничью (2:2).

"Ростов" опубликовал фрагменты видеозаписи с матча, в котором, по мнению клуба, арбитр Левников совершил ряд судейских ошибок. "ФК "Ростов" просит вас прокомментировать представленные на видео эпизоды из нашего вчерашнего матча, в которых арбитр Левников принимает ошибочные и, по нашему мнению, предвзятые решения, - отмечается в заявлении. - Просим вас разобраться в произошедшем и принять самые жесткие меры. Клуб убежден, что Левников должен быть отстранен от работы".

"Обращаем ваше внимание на вопиющее качество судейства прошедшего матча "Ростов" - "Спартак". Просим вас не оставить этот матч без внимания, дать соответствующие указания, разобраться в ситуации и наказать виновных. Считаем, что наша общая задача заключается в том, чтобы люди получали удовольствие от футбольных матчей, а не возмущались безобразной работой арбитров", - говорится в заявлении клуба.

Ранее был отстранен от работы Владимир Москалев, обслуживавший матч первого тура между "Спартаком" и "Сочи" (1:0).