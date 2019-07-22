Деньги и серебро. Пловец Костин принес сборной РФ серебряную медаль на ЧМ в Кванджу

Костин стал вторым на дистанции 50 м баттерфляем, а россиянки уступили в четвертьфинале ватерпольного турнира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 22 июля. /ТАСС/. Понедельник на чемпионате мира по водным видам спорта для сборной России был примечателен двумя важными событиями: поражением команды в четвертьфинале женского ватерпольного турнира и серебряной медалью пловца Олега Костина на дистанции 50 м баттерфляем. На чемпионате мира в Кванджу завершился второй соревновательный день плавательного турнира. Было разыграно четыре комплекта наград: чемпионом мира на дистанции 100 м брассом стал британец Адам Пити, у женщин на дистанции 100 м баттерфляем победила канадка Маргарет Макнил, венгерка Катинка Хоссу уже в четвертый раз на чемпионатах мира завоевала золото на дистанции 200 м комплексным плаванием, а Костин уступил первое место американцу Калебу Дресселу на 50 м баттерфляем. Костин спустя год после чемпионата Европы сумел заметно улучшить свой результат - там он был третьим. Пока его коронная дисциплина не является олимпийской, однако 27-летний спортсмен надеется, что ему удастся выступить на Играх. "Сейчас идут разговоры о том, что "полтинники" станут олимпийской дистанцией, надеюсь на это, - сказал он. - Не планирую уходить [из спорта] до Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Хочу слетать в США, выступить там в составе команды и достойно представить страну. И по возможности вывезти на соревнования семью". Вопреки обстоятельствам До призового места на чемпионате мира Костин сумел добраться вопреки тому, что в бассейне родного Нижнего Новгорода до сих пор нет современных условий для тренировок. К примеру, тумбочки для стартов уже устарели.

"В чем феномен Дрессела? Скорее, просто дело во мне: я работаю на этой дистанции только четвертый год. Плюс у меня нет таких возможностей для тренировок, таких современных тумбочек, чтобы тренировать старт", - сказал Костин. "У меня советские тумбочки, поэтому старты я тренирую или на сборах, или уже на самих соревнованиях. А для "полтинника" старт имеет очень большое значение: если выигрываешь старт, выигрываешь и заплыв. Я стартую с двух ног, и если в такие же условия поставить Дрессела, думаю, я бы с ним зарубился", - пояснил он. Неудачно сложился день для российского пловца Климента Колесникова, который не сумел пробиться в финал на дистанции 100 метров на спине, в то время как его партнер по команде Евгений Рылов вышел в финал со вторым временем. После заплыва Колесников предположил, что причиной такого результата могла стать нехватка времени на подготовку к чемпионату мира, поскольку в мае он проходил лечение по поводу травмы руки. Теперь 19-летний спортсмен, который в воскресенье завоевал серебро в эстафете 4х100 м вольным стилем, готовится к дистанции вдвое короче, на которой он является рекордсменом мира. Матча Россия - США не будет По соседству с плавательным бассейном днем определились участники полуфинальных матчей женского турнира по водному поло. Сборная России, которая причислялась к фаворитам турнира, играла с командой Австралии. Матч для россиянок не задался с самого начала: на первых минутах они пропустили два мяча, за два периода сумели провести только один гол и обрели свою игру только в середине третьего. При счете 6:6 казалось, что они смогут довести матч до победы, однако в решающий момент встречи российскую команду вновь подвела реализация голевых моментов. Итоговый счет - 7:9.

"Не реализовали большое количество моментов, по их числу значительно переиграли соперниц, но такое ощущение, что мяч словно сам вылетал из ворот, - сказала игрок сборной России Евгения Иванова. - Нам сегодня очень сильно не повезло". "В атаке у нас было много импровизации, в этом плане все было хорошо, но реализация подвела. Соперницы же, надо отдать им должное, очень хорошо попадали. Очень обидно, что проиграли, потому что мы сильнее и должны были побеждать", - добавила она. Россиянки завершат турнир матчами за 5-8-е места. Австралийки в полуфинале сыграют с командой США, чья победная серия насчитывает уже 51 матч. Противостояния сборных США и России ждали многие на этом турнире, однако в Кванджу ему не суждено будет сбыться. Денег тоже нет Но еще больше в этот день удивило не поражение российских ватерполисток, а послематчевый комментарий их тренера Андрея Белофастова, который рассказал о непростых условиях работы в национальной команде. Когда речь зашла о том, продолжат ли он и главный тренер сборной Александр Гайдуков работать, специалист заявил, что оснований держаться за кресло в национальной команде у них нет. Главная причина - слишком маленькие зарплаты, которые им выделяют по линии министерства спорта через Центр спортивной подготовки сборных России. По его словам, тренеры в команде получают значительно меньше 30 тыс. рублей. "Мы с Гайдуковым постоянно работаем под давлением, у нас соглашения с министерством спорта продлеваются на три или шесть месяцев. Если нам не доверяют, то зачем нас ставить и предлагать соглашение на такие сроки?" - сказал Белофастов. "При этом мы получаем копейки, поэтому можем оставить место, забирайте. Потому что ставка очень маленькая, это даже неуважение. Мы самые нищие тренеры", - подчеркнул он.