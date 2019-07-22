Французские шпажисты завоевали золотые медали на чемпионате мира по фехтованию

БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Французские шпажисты одержали победу в финале командных соревнований чемпионата мира по фехтованию в Будапеште.

В финале они оказались сильнее представителей Украины со счетом 45:37. Бронзовые медали мирового первенства завоевали спортсмены из Швейцарии, которые победили команду Китая (45:35).

Россияне заняли седьмое место, в составе команды выступали Павел Сухов, Никита Глазков, Сергей Бида и Сергей Ходос.

Команда Франции 19 раз побеждала на мировых первенствах. Этот показатель является наивысшим на чемпионатах мира.

Сборная России один раз выигрывала командные соревнования по фехтованию на шпагах на чемпионатах мира (2003).

Российская сборная занимает первое место в общекомандном зачете чемпионата мира, завоевав шесть медалей: две золотые, три серебряные и бронзовую. Второе место занимает команда Франции (две золотые и серебряная медали), тройку лучших замыкает команда Венгрии (1-2-0). Чемпионат мира завершится 23 июля.