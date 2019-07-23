Тренер ХК "Авангард" Хартли: обиды на РУСАДА из-за инцидента с допинг-контролем нет

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главный тренер хоккейного клуба "Авангард" Боб Хартли не имеет претензий к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) из-за того, что организация обвиняла специалиста в препятствовании процедуре допинг-контроля и рекомендовала дисквалифицировать его. Об этом Хартли во вторник рассказал ТАСС.

Ранее стало известно, что нападающий клуба Денис Зернов и Хартли могут быть дисквалифицированы на четыре года из-за препятствования процедуре допинг-контроля. Инцидент случился в середине апреля после одного из матчей финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА. Во вторник заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила ТАСС, что РУСАДА решило снять со специалиста обвинения, при этом рекомендовала клубу и Федерации хоккея России применить меры дисциплинарного взыскания в отношении Хартли.

"На прошлой неделе я встречался с РУСАДА, мы поговорили и все объяснили друг другу. Проблема была лишь в том, что мы не поняли друг друга, никакой обиды у меня нет, - сказал Хартли. - Но всем надо знать, что у "Авангарда" одна из сильнейших медицинских служб, и наши врачи контролируют все лекарства, что даются игрокам".

"Авангард" под руководством Хартли впервые с 2012 года вышел в финал Кубка Гагарина. Специалист возглавил клуб перед минувшим сезоном. В финале "Авангард" проиграл московскому ЦСКА в серии до четырех побед со счетом 0-4.