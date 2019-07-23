Хартли: задача "Авангарда" на предстоящий сезон КХЛ - победа в Кубке Гагарина

БАЛАШИХА /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Задачей омского "Авангарда" в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) является победа в Кубке Гагарина. Об этом журналистам заявил главный тренер клуба Боб Хартли.

"Авангард" в прошлом сезоне дошел до финала плей-офф КХЛ, где уступил московскому ЦСКА.

"Мы хорошо поработали в межсезонье. Мы потеряли отличных игроков - но это часть хоккея, и сейчас я очень доволен тем, в какой форме команда находится после перерыва, - сказал Хартли. - У нас отличная молодежь, у которой отличная химия с ветеранами. Наше ожидание перед сезоном - победа в Кубке Гагарина".

В составе команды на данный момент четыре иностранца, в то время как в КХЛ разрешено заявлять на матч пять. "Мы хотим легионера, конечно, но важнее найти отличного игрока. Сейчас мы довольны составном. У нас сильный клуб, если мы сможем усилиться - это хорошо".

Тренер подчеркнул, что ожидает многого от обладателя Кубка Стэнли и олимпийского чемпиона Вячеслава Войнова. "От Войнова я ожидаю, что он будет лидером клуба. Он один из сильнейших, если не самый сильный, защитник в КХЛ. Наша задача, чтобы он быстрее адаптировался к системе нашей команды", - отметил он.

Хартли рад тому, что в первом матче "Авангард" сыграет с ЦСКА. "Это повторение финала и отличная идея со стороны КХЛ начать новый сезон таким образом. Игра будет особенной, но не надо забывать, что это один из 62 матчей", - подчеркнул он.