ХК "Спартак" может сыграть несколько матчей в новом сезоне КХЛ на арене в Мытищах

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Московский "Спартак" может провести два матча на арене в Мытищах в сезоне-2019/20 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сказал генеральный директор московского клуба Андрей Веревко.

В прошлом году "Спартак" из-за временной занятости домашней для "Спартака" "ЦСКА-Арены" был вынужден провести два матча на "Арене-Мытищи". Красно-белые провели там встречи с рижским "Динамо" и финским "Йокеритом".

"В этом сезоне есть один-два матча, место которых еще не до конца согласовано, мы рассматриваем разные варианты, в том числе и арену в Мытищах, - сказал Веревко. - К сожалению, все остальные арены в эти дни, скорее всего, будут заняты, но тем не менее, мы ведем переговоры со всеми".

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября.