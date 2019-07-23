Золото в команде на ЧМ заставило саблистку Великую забыть все победы и неудачи

БУДАПЕШТ, 23 июля. /ТАСС/. Восьмикратная чемпионка мира саблистка Софья Великая от радости после командной победы на мировом первенстве в Будапеште забыла обо всех своих прошлых победах и неудачах. Об этом спортсменка рассказала журналистам после финального поединка.

В заключительный день турнира российские саблистки победили в финале сборную Франции со счетом 45:40. В составе российской команды выступали Софья Великая, Яна Егорян, София Позднякова и Ольга Никитина. Великая, которая стала серебряным призером личного турнира в Будапеште, нанесла финальный укол в командных соревнованиях.

"Такое счастье, что я забыла и свой личный турнир, и все свои олимпийские медали. Сегодня мы - чемпионы мира! Я благодарю команду за задел в счете, который позволил мне не ошибаться и не нервничать", - сказала Великая.

Благодаря победе саблисток сборная России заняла первое место в неофициальном медальном зачете чемпионата мира. Российская команда завоевала три золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль. Российская команда по фехтованию на саблях является действующим олимпийским чемпионом.