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ЧМ-2019 по фехтованию

Золото в команде на ЧМ заставило саблистку Великую забыть все победы и неудачи

Спортсменка, нанесшая решающий укол в финале, поблагодарила команду за созданный задел

БУДАПЕШТ, 23 июля. /ТАСС/. Восьмикратная чемпионка мира саблистка Софья Великая от радости после командной победы на мировом первенстве в Будапеште забыла обо всех своих прошлых победах и неудачах. Об этом спортсменка рассказала журналистам после финального поединка.

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В заключительный день турнира российские саблистки победили в финале сборную Франции со счетом 45:40. В составе российской команды выступали Софья Великая, Яна Егорян, София Позднякова и Ольга Никитина. Великая, которая стала серебряным призером личного турнира в Будапеште, нанесла финальный укол в командных соревнованиях.

"Такое счастье, что я забыла и свой личный турнир, и все свои олимпийские медали. Сегодня мы - чемпионы мира! Я благодарю команду за задел в счете, который позволил мне не ошибаться и не нервничать", - сказала Великая.

Благодаря победе саблисток сборная России заняла первое место в неофициальном медальном зачете чемпионата мира. Российская команда завоевала три золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль. Российская команда по фехтованию на саблях является действующим олимпийским чемпионом.

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