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ЧМ-2019 по фехтованию

ОКР надеется на успех российских фехтовальщиков на Олимпиаде после ЧМ

Россияне досрочно выиграли медальный зачет чемпионата мира по фехтованию
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) после чемпионата мира вправе рассчитывать на высокие результаты российских фехтовальщиков на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Такое мнение ТАСС высказал во вторник президент ОКР Станислав Поздняков.

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На проходящем в Будапеште турнире россияне выиграли досрочно медальный зачет, завоевав три золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль. Золото выиграли рапиристка Инна Дериглазова, а также женские команды по фехтованию в сабле и рапире.

"С большим удовольствием поздравляю сборную России с успехом на этом чемпионате. Безусловно, медали, завоеванные командой, в значительной степени помогут нашим спортсменам в олимпийской квалификации, это очень серьезный шаг. Надеюсь, и вся квалификация к Играм пройдет на этом уровне. ОКР, я уверен, вправе рассчитывать на высокие результаты наших фехтовальщиков и на Олимпийских играх в Токио", - сказал Поздняков.

Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа.

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