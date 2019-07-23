ОКР надеется на успех российских фехтовальщиков на Олимпиаде после ЧМ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) после чемпионата мира вправе рассчитывать на высокие результаты российских фехтовальщиков на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Такое мнение ТАСС высказал во вторник президент ОКР Станислав Поздняков.

На проходящем в Будапеште турнире россияне выиграли досрочно медальный зачет, завоевав три золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль. Золото выиграли рапиристка Инна Дериглазова, а также женские команды по фехтованию в сабле и рапире.

"С большим удовольствием поздравляю сборную России с успехом на этом чемпионате. Безусловно, медали, завоеванные командой, в значительной степени помогут нашим спортсменам в олимпийской квалификации, это очень серьезный шаг. Надеюсь, и вся квалификация к Играм пройдет на этом уровне. ОКР, я уверен, вправе рассчитывать на высокие результаты наших фехтовальщиков и на Олимпийских играх в Токио", - сказал Поздняков.

Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа.