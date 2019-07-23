Колобков поздравил сборную России с победой в медальном зачете ЧМ по фехтованию

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков поздравил российскую команду с победой в медальном зачете чемпионата мира по фехтованию, который завершился во вторник в Будапеште. Слова министра приводит пресс-служба ведомства.

"Мне особо приятно поздравить с победой в общекомандном зачете на чемпионате мира наших фехтовальщиков. В предолимпийский год успех на мировом турнире очень важен. Уверен, он станет стимулом для всей команды в дальнейшей борьбе за олимпийские лицензии", - сказал Колобков.

"Конкуренция, как показал этот чемпионат мира, очень высокая. Верю в наших спортсменов и тренеров, желаю им только побед", - добавил министр.

Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира, завоевав три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали. На втором месте - сборная Франции (2-3-0), на третьем - Южной Кореи (2-0-2). Золотые медали сборной России принесли рапиристка Инна Дериглазова и женские команды по по фехтованию на саблях и рапирах, серебряные награды выиграли саблистка Софья Великая, шпажист Сергей Бида и женская команда шпажисток, бронза на счету рапириста Дмитрия Жеребченко.