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ЧМ-2019 по фехтованию

Колобков поздравил сборную России с победой в медальном зачете ЧМ по фехтованию

Сборная России победила в общекомандном зачете чемпионата мира, завоевав три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали
Министр спорта РФ Павел Колобков Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков поздравил российскую команду с победой в медальном зачете чемпионата мира по фехтованию, который завершился во вторник в Будапеште. Слова министра приводит пресс-служба ведомства.

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"Мне особо приятно поздравить с победой в общекомандном зачете на чемпионате мира наших фехтовальщиков. В предолимпийский год успех на мировом турнире очень важен. Уверен, он станет стимулом для всей команды в дальнейшей борьбе за олимпийские лицензии", - сказал Колобков.

"Конкуренция, как показал этот чемпионат мира, очень высокая. Верю в наших спортсменов и тренеров, желаю им только побед", - добавил министр.

Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира, завоевав три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали. На втором месте - сборная Франции (2-3-0), на третьем - Южной Кореи (2-0-2). Золотые медали сборной России принесли рапиристка Инна Дериглазова и женские команды по по фехтованию на саблях и рапирах, серебряные награды выиграли саблистка Софья Великая, шпажист Сергей Бида и женская команда шпажисток, бронза на счету рапириста Дмитрия Жеребченко.

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