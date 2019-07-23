Венки, цветы и сабли. Саблистки принесли сборной России победу в медальном зачете ЧМ

БУДАПЕШТ, 24 июля. /ТАСС/. Сборная России по фехтованию заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира, который завершился во вторник в Будапеште. Решающую точку в этой гонке поставили саблистки сборной России - Софья Великая, Яна Егорян, София Позднякова и Ольга Никитина.
За день до окончания турнира российская команда шла первой по количеству наград, на тот момент в активе сборной было шесть медалей - две золотые, три серебряные и бронзовая. Первую золотую награду команды на турнире завоевала рапиристка Инна Дериглазова, вторую - женская сборная по рапире. Серебряными призерами стали саблистка Софья Великая, шпажист Сергей Бида и команда шпажисток, бронзовую медаль завоевал рапирист Дмитрий Жеребченко. Ближайшими преследователями россиян были французы, отстававшие от сборной России на две серебряные медали.
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Именно в финале с француженками и поставили итоговую точку в общем зачете российские саблистки, финальный укол соперницам нанесла теперь уже восьмикратная чемпионка мира Софья Великая - 45:40. Ставшая серебряным призером чемпионата мира в личном турнире Великая после соревнований призналась, что в минуты общего триумфа в момент забыла все свои личные неудачи и победы, даже олимпийские: "Никогда личная победа не принесет тебе столько радости, сколько победа в команде".
За год до Игр сборная России раскрыла мировому фехтованию и свое "тайное оружие" - 20-летнюю Ольгу Никитину. Спортсменка к чемпионату мира в Венгрии подошла с первой в карьере победой в командном турнире на чемпионате Европы в немецком Дюссельдорфе, а за первую золотую награду ЧМ билась как львица, не проиграв ни одного противостояния в финале (8:4, 5:2, 5:5).
"Оля Никитина - безусловное открытие, звездочка, которая своими руками добилась золота чемпионата мира. Она своими руками ее себе на грудь повесила и своей команде тоже", - так прокомментировал выступление Никитиной главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.
Старший тренер женской сборной Кристиан Бауэр также доволен подопечными, однако все-таки отметил, что Великая и Егорян фехтовали в финале чемпионата не на максимуме, но смело, и это хорошо. В целом специалист доволен командой на чемпионате.
"К цветку цветок, сплетай венок"
На награждение российские саблистки вышли в небольших розовых венках - как оказалось, перед стартом команда девушек прошлась по магазинам города на Дунае и в одном из них разглядела эти украшения. "Знаете, было в них что-то такое детское, искреннее. Решили с девочками - если выиграем, то обязательно их наденем", - рассказала ТАСС Великая.
Подводя итоги выступления сборной на чемпионате в Будапеште, Мамедов отметил, что была бы Олимпиада завтра, все шесть команд туда попали бы, но впереди еще четыре отборочных турнира. На данном этапе сборная завершила предолимпийский сезон на хорошей ноте, и тем позитивнее она подойдет к началу следующего, который стартует сентябрьским сбором на Крите.
Президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов поставил команде оценку "удовлетворительно". "Идет планомерная подготовка к Олимпиаде", - сказал глава ФФР.
С общей победой команду поздравили министр спорта России Павел Колобков и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Глава Минспорта отметил особую важность победы на предолимпийском турнире. Глава ОКР выразил надежду на то, что все оставшиеся квалификационные турниры российская команда проведет на таком же уровне, и напомнил, что от фехтовальщиков ждут таких же высоких результатов на Играх в Токио.