Венки, цветы и сабли. Саблистки принесли сборной России победу в медальном зачете ЧМ

За день до окончания турнира российская команда шла первой по количеству наград, на тот момент в активе сборной было шесть медалей - две золотые, три серебряные и бронзовая. Первую золотую награду команды на турнире завоевала рапиристка Инна Дериглазова, вторую - женская сборная по рапире. Серебряными призерами стали саблистка Софья Великая, шпажист Сергей Бида и команда шпажисток, бронзовую медаль завоевал рапирист Дмитрий Жеребченко. Ближайшими преследователями россиян были французы, отстававшие от сборной России на две серебряные медали.

БУДАПЕШТ, 24 июля. /ТАСС/. Сборная России по фехтованию заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира, который завершился во вторник в Будапеште. Решающую точку в этой гонке поставили саблистки сборной России - Софья Великая, Яна Егорян, София Позднякова и Ольга Никитина.

Именно в финале с француженками и поставили итоговую точку в общем зачете российские саблистки, финальный укол соперницам нанесла теперь уже восьмикратная чемпионка мира Софья Великая - 45:40. Ставшая серебряным призером чемпионата мира в личном турнире Великая после соревнований призналась, что в минуты общего триумфа в момент забыла все свои личные неудачи и победы, даже олимпийские: "Никогда личная победа не принесет тебе столько радости, сколько победа в команде".

За год до Игр сборная России раскрыла мировому фехтованию и свое "тайное оружие" - 20-летнюю Ольгу Никитину. Спортсменка к чемпионату мира в Венгрии подошла с первой в карьере победой в командном турнире на чемпионате Европы в немецком Дюссельдорфе, а за первую золотую награду ЧМ билась как львица, не проиграв ни одного противостояния в финале (8:4, 5:2, 5:5).

"Оля Никитина - безусловное открытие, звездочка, которая своими руками добилась золота чемпионата мира. Она своими руками ее себе на грудь повесила и своей команде тоже", - так прокомментировал выступление Никитиной главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

Старший тренер женской сборной Кристиан Бауэр также доволен подопечными, однако все-таки отметил, что Великая и Егорян фехтовали в финале чемпионата не на максимуме, но смело, и это хорошо. В целом специалист доволен командой на чемпионате.

"К цветку цветок, сплетай венок"

На награждение российские саблистки вышли в небольших розовых венках - как оказалось, перед стартом команда девушек прошлась по магазинам города на Дунае и в одном из них разглядела эти украшения. "Знаете, было в них что-то такое детское, искреннее. Решили с девочками - если выиграем, то обязательно их наденем", - рассказала ТАСС Великая.