Утвержден состав участников Молодежной хоккейной лиги сезона-2019/20

ТАСС, 24 июля. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил состав участников чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) сезона-2019/20. Об этом в среду сообщила пресс-служба МХЛ.

Всего в предстоящем сезоне примет участие 34 команды из четырех стран: России, Казахстана, Латвии и Китая. В состав участников вошла команда "Сахалинские акулы", которая выступала в чемпионате в сезонах-2014/15 и 2015/16. В сезоне-2019/20 "Сахалинские акулы" будут выступать в Западной конференции.

В Восточную конференцию вернется нижегородская команда "Чайка". Клуб выступал в Западной конференции на протяжении трех последних сезонов. В новом сезоне вместо китайского клуба "Куньлунь Ред Стар Хейлунцзян" будет выступать команда "ОЭРДЖИ Юниор", также представляющая Китай.

Обладателем Кубка Харламова прошлого сезона стал ярославский "Локо".

Также объявлен состав участников Женской хоккейной лиги сезона-2019/20.

Впервые в состав участников вошел иностранный клуб - им стала китайская команда "Куньлунь Ред Стар Ванке Рэйз". Домашние игры клуб будет проводить в Шэньчжене.

Всего в пятом сезоне турнира примут участие восемь команд: помимо китайского клуба, выступят уфимская "Агидель", красноярская "Бирюса", санкт-петербургские "Динамо" и "СК Горный", сборная Свердловской области, "Торнадо" (Московская область) и СКИФ (Нижегородская область).

Согласно регламенту, в регулярном чемпионате команды сыграют в четыре круга. Каждая команда проведет по 28 матчей.

Действующим чемпионом турнира является "Агидель".