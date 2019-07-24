Новый рекордсмен мира в плавании Милак никогда не считал Фелпса своим кумиром

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 24 июля. /ТАСС/. Майкл Фелпс никогда не являлся кумиром для венгра Криштофа Милака, который превзошел мировой рекорд американца в плавании на дистанции 200 м баттерфляем. Об этом 19-летний спортсмен рассказал журналистам после окончания соревнований, которые прошли в среду.

В финальном заплыве чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу Милак проплыл дистанцию за 1 минуту 50,73 секунды. 23-кратный олимпийский чемпион Фелпс свой рекорд (1.51,51) установил на чемпионате мира 2009 года в Риме.

"Майкл Фелпс никогда не был моим героем. Мне было всего девять лет, когда он соревновался в Риме, поэтому я видел только записи его заплывов, причем в довольно плохом качестве", - сказал Милак.

"Куда большим героем для меня является [трехкратная олимпийская чемпионка из Венгрии] Катинка Хоссу, с которой я сталкиваюсь на тренировках в Будапеште. Я могу видеть, как тяжело она работает", - добавил он.

Милак впервые в карьере стал чемпионом мира. На мировом первенстве 2017 года он завоевал серебро на дистанции 100 м баттерфляем. Также он является чемпионом Европы 2018 года на дистанции 200 м баттерфляем.

Спортсмен рассказал, что за 30 метров до финиша он слышал, что зрители на трибунах начали активно поддерживать его, но он не мог представить, что в итоге побьет мировой рекорд. "Я подумал, что на финише покажу просто хорошее время", - отметил он.