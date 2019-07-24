Россияне обыграли швейцарцев на втором групповом этапе отбора на ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Швейцарии со счетом 9:3 в первом матче второго группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2019 года. Соревнования проходят в Москве на стадионе на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

В составе сборной России хет-триком отметился Алексей Макаров (3, 14, 26-я минуты), два гола на счету Юрия Крашенинникова (4, 26), Дмитрия Шишина (13, 20) и Артура Папоротного (16, 22).

На первом групповом этапе сборная России заняла первое место в группе А, одержав три победы в трех матчах. В группе А также выступали команды Венгрии, Германии и Эстонии. В 1/8 финала россияне обыграли команду Молдавии (8:0) и вышли во второй групповой этап.

На втором групповом этапе россияне также сыграют со сборными Азербайджана и Испании. В другой группе встретятся команды Белоруссии, Португалии, Польши и Италии. Во втором матче россияне сыграют с командой Азербайджана 25 июля, начало в 20:00 мск.

На втором групповом этапе восемь сборных поделены на два квартета. Лучшие в группах, а также команды, ставшие вторыми, напрямую выйдут на чемпионат мира, в матче за последнюю прямую путевку на турнир встретятся сборные, занявшие третьи места. Турнир завершится 27 июля.