СМИ: футболист Дибала может стать самым дорогим трансфером "Тоттенхэма"

ТАСС, 25 июля. Аргентинский нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Паоло Дибала может перейти в английскую команду "Тоттенхэм". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание Daily Mail.

По информации источника, переход 25-летнего игрока оценивается в €90 млн. Отмечается, что переговоры представителей команды начались еще месяц назад. Президент "Тоттенхэма" планирует усилиться нападающим, чтобы поддержать главного тренера Маурисио Почеттино. На игрока также претендуют английский "Манчестер Юнайтед" и французский "Пари Сен-Жермен".

Если трансфер осуществится, то он станет самым крупным в истории "Тоттенхэма". Предыдущий рекорд клуб поставил этим летом, купив французского полузащитника Танги Ндомбеле (€65 млн).

Дибала перешел в "Ювентус" в 2015 году, в прошлом сезоне он провел 42 матча, в которых забил 10 голов и отдал 5 передач. Вместе с клубом он становился четырехкратным чемпионом Италии, трехкратным обладателем Кубка Италии, двукратным обладателем Суперкубка Италии, а также финалистом Лиги чемпионов сезона-2016/17.

В сборной Аргентины он провел 23 матча, в которых забил один гол. В этом году он стал бронзовым призером Кубка Америки.