Теннисистка Кузнецова снялась с турнира в Вашингтоне из-за проблем с получением визы

ТАСС, 25 июля. Российская теннисистка Светлана Кузнецова была вынуждена сняться с турнира в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.
Турнир в Вашингтоне пройдет с 29 июля по 4 августа. В прошлом году россиянка стала победительницей этого турнира. Ранее Кузнецова говорила, что еще с февраля ждет получения американской визы.
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Unfortunately I had to pull out of Washington due to my problems with US visa(. Wanted to apologize to all my fans who were waiting for me there .. Never had issues like this in my life , hopefully one day I can finally get a visa and play at list some events of the US swing ! // Друзья , ситуация с Американской визой вынуждает сняться с турнира в Вашингтоне, к сожалению не смогу туда поехать и постараться защитить титул. Такая ситуация сложилась за карьеру (не короткую ) впервые, очень надеюсь на ее скорое разрешение ! #гдеродилсятамипригодился #яузналчтоуменяестьогромнаясемья
"Друзья, ситуация с американской визой вынуждает сняться с турнира в Вашингтоне, к сожалению, не смогу туда поехать и постараться защитить титул. Такая ситуация сложилась за карьеру (не короткую) впервые, очень надеюсь на ее скорое разрешение", - написала 34-летняя россиянка.
Под вопросом остается участие спортсменки в последнем в сезоне турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате США, который пройдет с 26 августа по 7 сентября.
Всего в активе Кузнецовой 18 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), она дважды побеждала на турнирах Большого шлема (Открытый чемпионат США - 2004, Открытый чемпионат Франции - 2009). В рейтинге WTA она сейчас занимает 108-е место.