Открытие мемориала памяти футболиста "Спартака" Федора Черенкова прошло в Кунцеве

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Открытие мемориала памяти футболиста московского "Спартака" Федора Черенкова прошло в Кунцеве на территории школы №384, где учился игрок. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В четверг Федору Черенкову исполнилось бы 60 лет.

На торжественном открытии присутствовали его бывшие одноклубники - Юрий Гаврилов, Сергей Новиков и Ринат Дасаев, а также президент Московской федерации футбола Сергей Анохин, дочь игрока Анастасия Черенкова и вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

Открыли мемориал, установленный в здании школы, которой было присвоено имя футболиста, Анастасия Черенкова и Симонян.

"Федор - святой человек. То, что школа, в которой он учился, участвует в этом - это огромная благодарность. Вечная память великому Федору Черенкову, и пока мы живы, пока мы ходим по этой земле, мы будем благодарны ему за его игру, он был не только великим, но и гением", - заявил Симонян.

Черенков скончался в 2014 году. Он является рекордсменом по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994); в 1983 и 1989 годах Черенкова признавали лучшим футболистом страны. За сборную СССР Черенков провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды он стал бронзовым призером Олимпийских игр.