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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Россияне завоевали две бронзовые медали в 13-й день ЧМ по водным видам спорта

Владислав Гринев выиграл бронзовую медаль на дистанции 100 м вольным стилем, Дарья Васькина - на дистанции 50 м на спине
Дарья Васькина (справа) AP Photo/Mark Schiefelbein
Описание
Дарья Васькина (справа)
© AP Photo/Mark Schiefelbein

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 25 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали две бронзовые медали в 13-й день чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Всего было разыграно пять комплектов наград, медали разыгрывались только в плавании.

Россиянин Владислав Гринев выиграл бронзовую медаль на дистанции 100 м вольным стилем. Бронза Гринева стала первой медалью для российских пловцов на этой дистанции на чемпионатах мира с 2003 года, тогда золотую награду завоевал Александр Попов. Победу в данном виде программы одержал американец Калеб Дрессел, серебро - в активе австралийца Кайла Чалмерса.

Бронзу также завоевала 16-летняя россиянка Дарья Васькина на дистанции 50 м на спине. Для российской пловчихи эта медаль стала первой на взрослых чемпионатах мира. Победу одержала американка Оливия Смолига, серебро выиграла бразильянка Этьен Медейрос.

На дистанции 200 м баттерфляем российская спортсменка Светлана Чимрова показала седьмое время, в заплыве победила венгерка Богларка Капаш, второе место заняла американка Хали Фликингер, замкнула тройку призеров еще одна спортсменка из США Кейти Дработ. Японец Дайя Сэто стал победителем на дистанции 200 м комплексным плаванием, вторым финишировал швейцарец Жереми Депланш, третьим - американец Чейз Калиш. В эстафете 4х200 м вольным стилем первенствовали австралийские спортсменки, установившие новый мировой рекорд. Серебро завоевали представительницы США, которые также превзошли мировой рекорд, замкнули тройку призеров канадские пловчихи, россиянки финишировали с пятым результатом.

Полуфинальные заплывы

На дистанции 200 м брассом в финал пробился россиянин Антон Чупков. Юлия Ефимова вышла в финал на дистанции 200 м брассом с лучшим результатом, еще одна россиянка Мария Темникова не сумела пройти в финальный заплыв. На дистанции 200 м на спине с лучшим результатом в финал вышел Евгений Рылов, Григорий Тарасенко выбыл из борьбы. Россиянка Мария Каменева на дистанции 100 м вольным стилем также не сумела пробиться в финальный заплыв.

В мужском турнире по водному поло определились финалисты. Команда Испании сыграет со сборной Италии в матче за золотые медали. Хорваты встретятся с венграми за бронзовые награды. Обе игры пройдут 27 июля.

В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9-8-4), на третьем - команда Австралии (6-4-4). Чемпионат мира завершится 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1610329
2Россия98421
3Австралия64414
4США58922
5Венгрия4004
6Великобритания32510
7Италия34411
8Канада2248
8Германия2237
10Бразилия2226
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