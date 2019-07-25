ВФЛА утвердила изменения в лицензировании тренеров

ТАСС, 25 июля. Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), заседание которого прошло в Чебоксарах, утвердил изменения в выдаче тренерских лицензий. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

В Чебоксарах проходит 100-й чемпионат России по легкой атлетике, который завершится 27 июля.

Изменения связаны с тем, что ВФЛА может отказать тренеру в выдаче лицензии в случае наличия у специалиста непогашенной судимости, административного правонарушения за нарушение антидопинговых правил в течение одного года с вынесения такого решения, наличия в течение двухлетнего периода нарушений антидопинговых правил более чем у одного спортсмена, подготовкой которого занимался тренер до подачи уведомления на получение лицензии.

Отмечается, что изменения направлены на усиление антидопинговой политики федерации, они вступят в силу 1 января 2020 года.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября. Следующее заседание президиума ВФЛА пройдет 10 октября.