Аргентинский боксер Сантильян умер от отека мозга после боя

ТАСС, 26 июля. Аргентинский боксер Уго Сантильян скончался в результате травм, полученных в бою против уругвайца Эдуардо Абреу. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на аргентинское издание Clarin.

Бой проходил 20 июля в Буэнос-Айресе, по его итогам была зафиксирована ничья. После 10-раундового поединка 23-летнему Сантильяну стало плохо, его доставили в больницу, где врачи обнаружили кровяной сгусток в мозгу. Ему провели операцию, после чего у аргентинца дважды фиксировали остановку сердца и дыхания. Утром 25 июля спортсмен скончался.

Сантильян становился чемпионом Южной и Латинской Америки в суперлегкой весовой категории по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Он занимал второе место в своем весе в рейтинге Аргентины. На его счету было 19 побед (8 - нокаутом), семь поражений и одна ничья.

23 июля российский боксер Максим Дадашев скончался в США в результате травм, полученных во время боя, состоявшегося в ночь на 20 июля. 28-летний Дадашев проводил поединок в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга, спортсмену провели трепанацию черепа.