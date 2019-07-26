Ефимова считает, что ее результат не оставит сомнений в честности победы в отсутствие Кинг

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 26 июля. /ТАСС/. Результат, показанный россиянкой Юлией Ефимовой в финале в плавании на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира, демонстрирует, что она одержала победу честно даже в отсутствие принципиальной соперницы американки Лилли Кинг. Об этом Ефимова заявила журналистам в пятницу после заплыва.

Россиянка показала результат 2 минуты 20,17 секунды, второй стала представительница ЮАР Татьяна Шонмейкер (2.22,52), замкнула тройку призеров канадка Сидни Пикрем (2.22,90). Ефимова установила новый рекорд сезона, который до этого принадлежал Кинг. Американка была дисквалифицирована в предварительном заплыве из-за нарушения правил прохождения поворота.

"Важно ли это? Да. Время хорошее, я довольна. Единственное, в борьбе всегда интереснее, я бы могла проплыть еще быстрее, но на самом деле сегодня сделала все, что могла", - сказала Ефимова.

"Перед финалом было немного волнительно, потому что вчера я плыла очень быстро и после заплыва очень устала, и были переживания насчет того, что девчонки сегодня будут быстрее", - добавила она.

Для россиянки эта медаль стала второй на чемпионате мира - 2019, ранее она завоевала серебряную награду на дистанции 100 м брассом. Чемпионат мира завершится 28 июля.