ZASPORT разрабатывает экипировку для российских спортсменов на ОИ-2020

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Компания ZASPORT находится в процессе разработки экипировки для российских олимпийцев перед Играми 2020 года в Токио. Об этом ТАСС рассказала главный дизайнер и основатель бренда Анастасия Задорина.

Олимпийский комитет России (ОКР) в пятницу сообщил о получении официального приглашения от Международного олимпийского комитета на Игры в Токио, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

"Мы с моей командой уже разрабатываем экипировку для Токио-2020 и приложим все усилия к тому, чтобы российские спортсмены выглядели модно и достойно представляли нашу страну! Я невероятно рада, что наша сборная отправится на Игры в Токио в полном составе и без каких-либо дополнительных ограничений и условий", - сказала Задорина.

"Мы все помним Олимпиаду в Южной Корее, где спортсмены выступали в статусе олимпийских атлетов России, а многие вообще были лишены возможности поехать. Невозможно забыть и то, как мы в кратчайшие сроки делали экипировку без триколора и герба. Надеюсь, эта ситуация больше никогда не повторится", - добавила она.

Компания и ОКР подписали контракт в марте 2017 года.