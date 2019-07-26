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Олимпиада-2020 в Токио

ZASPORT разрабатывает экипировку для российских спортсменов на ОИ-2020

В пятницу Олимпийский комитет России сообщил о получении официального приглашения на Игры в Токио

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Компания ZASPORT находится в процессе разработки экипировки для российских олимпийцев перед Играми 2020 года в Токио. Об этом ТАСС рассказала главный дизайнер и основатель бренда Анастасия Задорина.

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Олимпийский комитет России (ОКР) в пятницу сообщил о получении официального приглашения от Международного олимпийского комитета на Игры в Токио, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

"Мы с моей командой уже разрабатываем экипировку для Токио-2020 и приложим все усилия к тому, чтобы российские спортсмены выглядели модно и достойно представляли нашу страну! Я невероятно рада, что наша сборная отправится на Игры в Токио в полном составе и без каких-либо дополнительных ограничений и условий", - сказала Задорина.

"Мы все помним Олимпиаду в Южной Корее, где спортсмены выступали в статусе олимпийских атлетов России, а многие вообще были лишены возможности поехать. Невозможно забыть и то, как мы в кратчайшие сроки делали экипировку без триколора и герба. Надеюсь, эта ситуация больше никогда не повторится", - добавила она.

Компания и ОКР подписали контракт в марте 2017 года.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
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