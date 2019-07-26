Минспорт поддержал кандидатуру Кудашова на пост главного тренера сборной России по хоккею

В пятницу в министерстве спорта прошла рабочая встреча министра Павла Колобкова с первым вице-президентом Федерации хоккея России (ФХР) и главой штаба национальной сборной Романом Ротенбергом, а также тренерами сборной России Алексеем Кудашовым и Анваром Гатиятулиным.

"Минспорт России поддержал кандидатуру Алексея Кудашова. Мы обсудили его первые планы по подготовке команды. Совсем немного осталось до Олимпийских зимних игр. Определен список основных кандидатов в сборную России, это - молодые ребята, потенциально претендующие на попадание в команду", - сказал Колобков.

"Также мы обсудили вопросы, связанные с методикой подготовки хоккеистов. Федерация хоккея России разработала очень интересную программу, которую мы совместно будем внедрять. Очень важно, что команды - от юниорской до основной - будут работать по единой методике. У Минспорта России и ФХР очень хороший уровень взаимодействия, команды базируются в Новогорске на нашей базе, где совсем недавно прошел тренерский семинар, сейчас будем плотно работать по подготовке команды к ближайшим чемпионатам мира и Олимпийским играм", - добавил министр.

В свою очередь, Кудашов отметил, что на данный момент выстроена вертикаль тренировочного процесса, тренерский штаб контролирует помимо основной сборной еще юниорские и молодежные: "Мы построили вертикаль тренировочного процесса. И юниорские, и молодежная команды контролируются основной сборной. Они тренируются по единой системе, играют в одинаковый хоккей и стараются иметь одинаковую философию с национальной командой. У нас уже есть кандидаты в сборную на чемпионат мира, на Олимпийские игры, будем следить за их развитием".