Хусаинов: судья правильно засчитал гол "Тамбова" в ворота "Спартака"

Матч "Тамбов" - "Спартак" начался в Саранске в 16:30 мск. Футболисты "Тамбова" открыли счет на 29-й минуте: после подачи с фланга защитник Седрик Гогуа поразил ворота "Спартака". Ассистент главного судьи зафиксировал положение "вне игры" и отменил гол, но Вилков после дополнительной консультации с боковым арбитром принял решение засчитать этот мяч.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Судейская бригада под руководством Михаила Вилкова приняла правильное решение, засчитав мяч "Тамбова" в ворота "Спартака" в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов.

"Поспешность ассистента внесла сумятицу, а Вилков - молодец, - сказал Хусаинов. - Он имеет право посоветоваться".

"По рекомендациям, если игрок замелькал в положении "вне игры", нужно сделать паузу и смотреть, будет ли игрок принимать участие в эпизоде. Как получилось тут: "Тамбов" выполнял стандарт, Седрик Гогуа, который гол забил, был в пассивном офсайде, по его положению в момент подачи ассистент поднял флажок, но Вилков хорошо следил за эпизодом - кто-то сыграл головой, пока мяч поднимался, была перестановка игроков, и игрок "Тамбова" оказался в правильном положении, когда мяч пришел к нему", - пояснил он.

"Было небольшое совещание, ассистент молодец, что не стал настаивать на неправомерном решении и не подставил главного судью. Гол правильный", - резюмировал бывший арбитр.