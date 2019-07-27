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Футбол в России

Кононов взял удар на себя. "Спартак" проиграл "Тамбову" в матче чемпионата России

Встреча в Саранске завершилась победой тамбовского клуба со счетом 2:0
Сослан Таказов ("Тамбов") и Зелимхан Бакаев ("Спартак") Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Сослан Таказов ("Тамбов") и Зелимхан Бакаев ("Спартак")
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 27 июля. Московский "Спартак" в матче третьего тура чемпионата России по футболу в Саранске на "Мордовия-Арене" со счетом 0:2 проиграл дебютанту высшего дивизиона "Тамбову". В каждом из таймов в ворота красно-белых влетело по одному мячу, их авторами стали защитники Седрик Гогуа и Сослан Таказов.

Встрече на стадионе, принимавшем матчи чемпионата мира - 2018, предшествовала минута молчания в память о погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае. При этом игроки московской команды вышли на поле в футболках, посвященных 60-летию со дня рождения рекордсмена клуба по числу матчей (494) Федора Черенкова, который ушел из жизни 4 октября 2014 года. Эта одежда впоследствии будет продана на благотворительном аукционе, полученные средства будут направлены в фонд "Спартак - детям".

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Статус аутсайдера не помешал "Тамбову" создать первый момент в матче - удар Михаила Костюкова пришелся выше ворот "Спартака". Команда Олега Кононова ответила неточной попыткой в исполнении Георгия Джикии. После этого красно-белые вновь могли выйти вперед, но Аяз Гулиев попал в перекладину.

Спорный гол был засчитан без VAR

Пока система видеоассистента рефери (VAR) только внедряется в российский футбол. В этом сезоне она работала только на матче второго тура "Динамо" - "Рубин". Очередное применение технологии, призванной свести к минимуму спорные решения арбитров, состоится 28 июля на дерби ЦСКА - "Локомотив". В Саранске она не действовала, но это не помешало главному судье встречи Михаилу Вилкову разобраться в непростом эпизоде на 29-й минуте.

Штрафной у ворот "Спартака" привел к голу, помощник Вилкова зафиксировал офсайд, но судья указал на центр поля, поскольку Гогуа в момент удара не был в положении вне игры.

Работу главного судьи в этом моменте отметил бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов. "Поспешность ассистента внесла сумятицу, а Вилков - молодец. <...> Было небольшое совещание, ассистент молодец, что не стал настаивать на неправомерном решении и не подставил главного судью. Гол правильный", - сказал эксперт ТАСС.

После этого "Спартак" усилил давление на ворота "Тамбова" - через несколько минут после пропущенного мяча красно-белые требовали назначить пенальти в ворота соперника, однако Вилков разглядел, что в том моменте мяч попал не в руку, а в спину Таказову.

Каркас ворот и контратаки против "Спартака"

Во втором тайме "Тамбов" еще глубже отошел в оборону, надеясь использовать контратаки. Их соперник продолжил наращивать давление, стараясь чаще бить по воротам. Так, после ударов Джикии и Джано Ананидзе мяч попадал в штанги.

Игра вторым номером принесла "Тамбову" результат - в одной из контратак хозяева заработали угловой, подачу головой замкнул Таказов, удвоив преимущество своей команды.

После того, как счет стал 2:0 в пользу "Тамбова", дебютант премьер-лиги был ближе к третьему голу, чем "Спартак" к первому. По-настоящему опасным стоит признать только удар автора первого гола красно-белых в этом сезоне Самуэля Жиго, после которого мяч попал в перекладину.

После финального свистка был объявлен лучший игрок матча - им стал автор победного гола Гогуа.

Вина Кононова

После поражения Кононов поздравил соперника с победой и принес болельщикам извинения за результат. "Ответственность в первую очередь беру на себя, игроки выполняли то, что я требовал, но удача от нас отвернулась, - сказал главный тренер "Спартака", слова которого приводит пресс-служба красно-белых. - Я понимаю болельщиков, которые выражают недовольство, ответственность за проигрыш всегда ложится на тренера, и такое поражение - серьезное испытание. Моя мотивация - выигрывать, мы строим новую команду, несколько человек нас уже покинули, мы продолжаем работать над тем, чтобы усилить состав".

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Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова в разговоре с ТАСС эмоционально отреагировала на первую победу своей команды в премьер-лиге. "В душе была уверена, что мы выиграем, честно! Мы через такие тернии шли к этому матчу, долго готовились. Нет слов, чтобы описать это!" - сказала она, отметив, что окончательно поверила в победу, когда судьи засчитали первый гол тамбовчан.

В четвертом туре "Спартак" дома сыграет с московским "Динамо", матч состоится 3 августа. "Тамбов" днем позже проведет очередную игру на "Мордовия-Арене", пока его собственный стадион "Спартак" в Тамбове находится на реконструкции. Соперником команды Александра Григоряна по матчу 4 августа станет тульский "Арсенал".

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