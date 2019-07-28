Победитель Сурдлимпиады Аскаров дебютирует в UFC 22 сентября

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Аскар Аскаров проведет дебютный поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 22 сентября в Мехико против Брэндона Морено. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

Аскаров является бывшим чемпионом российской организации ACB (в настоящий момент - Absolute Championship Akhmat). Также Аскаров является победителем Сурдлимпийских игр 2017 года по вольной борьбе. Сурдлимпийские игры - соревнования для спортсменов с нарушением слуха.

Всего на счету Аскарова 10 побед и ни одного поражения. В активе Морено 15 побед и пять поражений.