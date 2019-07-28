Американский боксер Рамирес пожертвует более $30 тыс. в фонд Дадашева

ТАСС, 28 июля. Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в первом полусреднем весе американец Хосе Рамирес пожертвует более $30 тыс. в фонд погибшего российского боксера Максима Дадашева. Об этом сообщает журналист The Athletic Ланс Пагмир на своей странице в Twitter.
В ночь на воскресенье Рамирес победил соотечественника Мориса Хукера и забрал у него пояс WBO. Американский боксер выставит на аукцион свои перчатки, обувь и другие вещи с этого боя. В сумме планируется собрать около $30 тыс. Также Рамирес пожертвует в фонд часть своего гонорара за бой.
Фонд по сбору средств для оказания поддержки семье Дадашева был создан 27 июля компанией Top Rank. На данный момент взносы в него сделали 375 человек, а собранная сумма составляет $33,9 тыс.
Jose Ramirez is donating his trunks shoes gloves and more from this fight to the Maxim Dadashev fund. A bid for $30,000 is on the table @RGMPROMO says and Ramirez says he plans to match the winning bid with his own donation.— Lance Pugmire (@pugboxing) July 28, 2019
Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего российского спортсмена стали травмы, полученные во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 кг против пуэрториканца Субриеля Матиаса, прошедшего в Оксон-Хилле (штат Мэриленд) 20 июля. В 11-м раунде поединка с Матиасом Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга, спортсмену провели трепанацию черепа.
Дадашев выходил на профессиональный ринг 14 раз, одержав 13 побед (11 нокаутом) и потерпев одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.