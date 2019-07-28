Американский боксер Рамирес пожертвует более $30 тыс. в фонд Дадашева

ТАСС, 28 июля. Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в первом полусреднем весе американец Хосе Рамирес пожертвует более $30 тыс. в фонд погибшего российского боксера Максима Дадашева. Об этом сообщает журналист The Athletic Ланс Пагмир на своей странице в Twitter.

В ночь на воскресенье Рамирес победил соотечественника Мориса Хукера и забрал у него пояс WBO. Американский боксер выставит на аукцион свои перчатки, обувь и другие вещи с этого боя. В сумме планируется собрать около $30 тыс. Также Рамирес пожертвует в фонд часть своего гонорара за бой.

Фонд по сбору средств для оказания поддержки семье Дадашева был создан 27 июля компанией Top Rank. На данный момент взносы в него сделали 375 человек, а собранная сумма составляет $33,9 тыс.