Макгрегор признался, что нанес Нурмагомедову запрещенный удар во время их боя

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором завершился победой россиянина в четвертом раунде. Россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После поединка завязалась драка с участием членов команды бойцов. 29 января нынешнего года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев, а российского спортсмена - на девять месяцев.

ТАСС, 28 июля. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор рассказал, что во время боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым 6 октября 2018 года нанес ему запрещенный правилами удар коленом в партере. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter ирландца.

"Хербу (рефери поединка Херб Дин - прим. ТАСС) следовало проверить глазницу Хабиба после того, как я врезал ему коленом в партере, - написал ирландец. - Я использовал положение защиты в маунте, чтобы зарядить удар с силой в глазницу. Но я был изобретателен и мне все сошло с рук".

Также Конор опубликовал фото первого раунда боя с Хабибом, после чего начал оскорблять российского бойца.

Макгрегор является одним самым известным бойцом в истории UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев четыре поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Ирландец был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно.

Следующий бой Нурмагомедов проведет 7 сентября на турнире UFC в Абу-Даби против американца Дастина Порье.