Японец Сэто завоевал золото на дистанции 400 м комплексным плаванием на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 28 июля. /ТАСС/. Японец Дайя Сэто завоевал золотую медаль на дистанции 400 м комплексным плаванием на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Он показал результат 4 минуты 08,95 секунды.
Вторым стал американец Джей Литерлэнд (4.09,22), замкнул тройку призеров новозеландец Льюис Дуглас Клэрбёрт (4.12,07).
Ранее на турнире в Кванджу он стал первым в заплыве на дистанции 200 м комплексным плаванием. 25-летний Сэто является четырехкратным чемпионом мира. Также в его активе серебряная и две бронзовые медали мировых первенств. На играх 2016 года он завоевал бронзовую награду.
В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная США находится на втором месте (14-10-10), замыкает тройку команда России (12-11-6).
Чемпионат мира завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|16
|10
|3
|29
|3
|США
|14
|10
|10
|34
|2
|Россия
|12
|11
|6
|29
|4
|Австралия
|7
|8
|7
|22
|5
|Италия
|4
|6
|5
|15
|6
|Венгрия
|4
|0
|0
|4
|7
|Великобритания
|3
|2
|6
|11
|8
|Германия
|3
|2
|3
|8
|9
|Бразилия
|2
|3
|2
|7
|10
|Канада
|2
|2
|6
|10