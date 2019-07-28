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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Японец Сэто завоевал золото на дистанции 400 м комплексным плаванием на чемпионате мира

Вторым стал пловец из США Джей Литерлэнд, замкнул тройку призеров новозеландец Льюис Дуглас Клэрбёрт

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 28 июля. /ТАСС/. Японец Дайя Сэто завоевал золотую медаль на дистанции 400 м комплексным плаванием на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Он показал результат 4 минуты 08,95 секунды. 

Вторым стал американец Джей Литерлэнд (4.09,22), замкнул тройку призеров новозеландец Льюис Дуглас Клэрбёрт (4.12,07). 

Ранее на турнире в Кванджу он стал первым в заплыве на дистанции 200 м комплексным плаванием. 25-летний Сэто является четырехкратным чемпионом мира. Также в его активе серебряная и две бронзовые медали мировых первенств. На играх 2016 года он завоевал бронзовую награду.

В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная США находится на втором месте (14-10-10), замыкает тройку команда России (12-11-6).

Чемпионат мира завершится 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1610329
3США14101034
2Россия1211629
4Австралия78722
5Италия46515
6Венгрия4004
7Великобритания32611
8Германия3238
9Бразилия2327
10Канада22610
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