Ефимова была готова помочь эстафетной команде выйти в финал чемпионата мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 28 июля. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова очень расстроилась в связи с тем, что не приняла участия в комбинированной эстафете на чемпионате мира в Кванджу. Журналистам она рассказала, что была готова участвовать в предварительном заплыве, однако тренерский штаб сборной страны счел, что ее помощь для выхода в финал не понадобится.

Российская команда в воскресенье в предварительном заплыве заняла 12-е место, что не позволило ей выйти в финал соревнований, но олимпийскую лицензию на Игры в Токио команда завоевала.

"Я очень расстроилась, первые полдня прошли очень грустно, но потом успокоила себя тем, что сегодня надо будет проплыть только 50 метров, - сказала Ефимова после завоевания бронзы на "полтиннике" брассом. - Кто знал, что так получится, никто в этом не виноват".

"Хорошо, что есть олимпийская лицензия, в следующий раз поборемся. Я и тут могла проплыть, спрашивала у папы, надо ли плыть, но он сказал, что главный тренер решил беречь меня на финал. Так-то можно было. Будем готовиться к Олимпиаде", - добавила она.