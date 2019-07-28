Венгерка Хоссу завоевала золото на дистанции 400 м комплексным плаванием на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 28 июля. /ТАСС/. Венгерская спортсменка Катинка Хоссу завоевала золотую медаль на дистанции 400 м комплексным плаванием на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

Она завершила дистанцию за 4 минуты 30,39 секунды. Серебряную медаль завоевала китаянка Е Шивэнь (4.32,07), бронзу - японка Юи Охаси (4.32,33). Россиянки в этом виде программы участия не принимали.

30-летняя Хоссу является трехкратной олимпийской чемпионкой Игры-2016 в Рио-де-Жанейро, также ее счету серебро тех Игр. Она в девятый раз победила на чемпионатах мира, став первой женщиной в истории, которая выиграла пять золотых наград мировых первенств на одной дистанции (400 м комплексом).

В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 11 серебряных и три бронзовые награды. Сборная США находится на втором месте (14-10-10), замыкает тройку команда России (12-11-6).