Пловец Колесников перед чемпионатом мира месяц пролежал на больничной койке

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 28 июля. /ТАСС/. Рекордсмен мира в плавании на дистанции 50 м на спине Климент Колесников перед чемпионатом мира по водным видам спорта в Кванджу пропустил месяц тренировок, которые он провел на больничной койке. Об этом спортсмен рассказал журналистам после завоевания бронзы на коронной дистанции.

В мае стало известно, что у Колесникова возникли проблемы с рукой, однако подробности травмы не сообщались.

"Если откровенно говорить, то месяц я точно пропустил, причем лежа на койке, без тренировок. Но что поделать, так нужно было, - сказал Колесников. - Поэтому к "стометровке" я подходил с пониманием, что не все может получиться. Думал, что хоть тут получится".

"Сейчас будут повторные обследования, наблюдения будут продолжаться, пока все не уйдет. В целом чувствую себя хорошо. У нас в России хорошие специалисты, все помогают", - отметил он.

На чемпионате мира Колесников также стал вторым в составе кролевой эстафеты 4х100 м.