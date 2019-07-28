Всероссийская федерация плавания в сентябре подведет итоги в выступления на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 28 июля. /ТАСС/. Всероссийская федерация плавания (ВФП) в сентябре подведет итоги в выступления национальной сборной на чемпионате мира в Кванджу. Об этом ТАСС сообщил глава организации Владимир Сальников.

На чемпионате мира российская команда завоевала 16 медалей (3 золотые, 7 серебряных, 6 бронзовых), россиянин Антон Чупков установил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом (2.06,12).

"В начале сентября, числа 9-10-го, у нас состоится встреча со всеми тренерами сборной в Волгограде, в нашем учебно-тренировочном центре. Там мы будем утверждать план подготовки на следующий год и подводить итог. Тренерский совет даст экспертную оценку с учетом всех нюансов", - сказал Сальников.

"Президиум федерации, думаю, примет решение, что все прошло хорошо. Еще будет оценка наблюдательного совета, который, думаю, также признает выступление успешным", - добавил он.

Глава федерации отметил, что подготовку к следующему, олимпийскому сезону основная сборная России начнет 15 августа.