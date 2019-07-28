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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Чепик: российским пловцам надо остерегаться звездной болезни

На чемпионате мира в Кванджу российская команда завоевала 16 медалей

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 28 июля. /ТАСС/. Молодым российским пловцам, которые успешно выступили на чемпионате мира в Кванджу, нужно будет успешно пройти через "медные трубы". Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Сергей Чепик.

На чемпионате мира российская команда завоевала 16 медалей (3 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых), что является историческим достижением для национальной сборной. Большинство наград команде принесли молодые спортсмены.

"На спортсмена влияет много факторов: семья, дом, друзья, улица, учеба. Часто такие спортсмены уже считают себя звездами, они хотят повышенного внимания к себе, а это губит", - сказал Чепик.

"Звездная болезнь, медные трубы. У нас это любит делать окружение спортсменов. Если бы было все скромнее, то все было бы иначе", - добавил он.

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ЧМ-2019 по водным видам спорта
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