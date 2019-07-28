Отец! Даниил Квят после рождения дочери поднялся на подиум Гран-при Германии

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российский гонщик Даниил Квят в воскресенье в третий раз в карьере поднялся на подиум в "Формуле-1". А накануне в жизни уфимского пилота произошло кое-что поважнее - он стал отцом. 28 июля 2019 года на всю жизнь останется в памяти 25-летнего Квята. Россиянин на Гран-при Германии провел одну из лучших гонок в карьере в "Формуле-1", если не лучшую. Когда в тяжелых погодных условиях многие пилоты, среди которых был и пятикратный чемпион мира лидер нынешнего сезона британец Льюис Хэмилтон, допускали ошибки и вылетали с трассы, Квят действовал спокойно и рассудительно, а грамотное тактическое решение команды в нужный момент принесло отличный результат. И этот пилотаж Квят продемонстрировал на фоне эмоций от появления на свет дочери, которую девушка уфимца Келли Пике, дочь трехкратного чемпиона "Формулы-1" Нельсона Пике, родила буквально за несколько часов до гонки.

Безусловно, Квят вряд ли бы приехал на подиум в гонке 11-го этапа чемпионата, если бы не капризная погода. Со старта гоночного уик-энда в Германии стояла почти аномальная жара - температура воздуха достигала 40 градусов, но в день гонки прогнозировались похолодание и дождь, и синоптики не подвели. Дождь над трассой пошел еще за несколько часов до гонки, трек успел достаточно намокнуть, поэтому было принято решение немного отложить старт - гонщики проехали несколько кругов за машиной безопасности, после чего выстроились на решетке и отправились биться за места на подиуме и в очковой зоне. Начало гонки складывалось по сценарию "Мерседесов" - Хэмилтон сохранил за собой первую позицию, а его партнер по команде финн Валттери Боттас вышел на второе место и сдерживал атаки голландца Макса Ферстаппена из "Ред Булла". Квят же, стартовавший 14-м, немного провалил старт, откатился на предпоследнее место, но стал потихоньку прорываться наверх. Самое интересное болельщиков ждало впереди, когда трасса стала подсыхать, а гонщики стали рисковать и переходить с промежуточной резины на слики. Удержать машину на таких шинах в таких условиях - задача крайне непростая, если на траектории трасса становилась суше, то вне ее оставалась вода, и когда пилоты попадали на такую часть трека, начиналось аквапланирование, которое контролировать практически невозможно. Первой жертвой стал монегаск Шарль Леклер из "Феррари", вылетевший в одном из поворотов, когда шел вторым в гонке. Буквально на следующем круге в этом же самом месте ошибся и Хэмилтон, правда он смог продолжить гонку, повредив лишь переднее крыло, но при этом нарушил правила при заезде на пит-лейн, за что получил штраф в пять секунд. В этот самый момент над трассой опять пошел дождь, и все пилоты поехали в боксы вновь переобуваться в промежуточную резину.

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После всех этих перипетий в лидеры вышел Ферстаппен, на второе место поднялся немец Нико Хюлькенберг из "Рено", третьим шел Боттас, Квят занимал 11-ю позицию. Вскоре после рестарта вылетел Хюлькенберг, чем вызвал очередное появление на трассе машины безопасности, и вот тут в "Торо Россо" приняли ключевое решение, которое и предопределило итоговое положение Квята в гонке. Команда вызвала россиянина на пит-стоп и "переобула" в слики, это сначала отбросило уфимца в конец пелотона, но после того, как круг спустя остальные пилоты также сменили резину, он вышел на второе место. И если бы не вылет на последних кругах Боттаса, который привел к очередному появлению сейфти-кара, Квят с большой долей вероятности сохранил бы эту позицию, но в итоге после рестарта его обогнал проведший не менее феноменальную гонку немец Себастьян Феттель, прорвавшийся с последнего стартового места на второе, победил в гонке Ферстаппен. Американские горки Для "Торо Россо" этот подиум стал вторым в истории. Первый в 2008 году принес Феттель, который сначала выиграл дождевую квалификацию Гран-при Италии, а на следующий день воплотил поул-позицию в победу в полностью дождевой гонке. С тех пор гонщики "Торо Россо" выше четвертого места не поднимались. Для самого же Квята этот подиум стал третьим в карьере, два предыдущих он завоевал в составе "Ред Булла" - на Гран-при Венгрии в 2015 году (второе место) и Гран-при Китая 2016 года (третье место). "Потрясающе вернуться на подиум, после стольких лет в "Торо Россо" здорово принести команде призовое место. Гонка была сумасшедшей, я наконец-то сумел собрать все воедино, чтобы завоевать этот подиум, - сказал после гонки Квят. - Я думал, что гонка для меня потеряна, но потом она снова ожила. Это словно были американские горки, в каком-то смысле как вся моя карьера". По мнению бывшего менеджера первого российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова Оксаны Косаченко, Квят доказал, что является одним из лучших пилотов в "Формуле-1". "В ситуации, когда погода так сложилась и самоустранились лидеры, действительно очень важен гоночный талант. И Даня сегодня подтвердил, что в условиях относительно равных он может быть одним из лучших", - отметила Косаченко.