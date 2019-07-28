Отец! Даниил Квят после рождения дочери поднялся на подиум Гран-при Германии

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российский гонщик Даниил Квят в воскресенье в третий раз в карьере поднялся на подиум в "Формуле-1". А накануне в жизни уфимского пилота произошло кое-что поважнее - он стал отцом.
28 июля 2019 года на всю жизнь останется в памяти 25-летнего Квята. Россиянин на Гран-при Германии провел одну из лучших гонок в карьере в "Формуле-1", если не лучшую. Когда в тяжелых погодных условиях многие пилоты, среди которых был и пятикратный чемпион мира лидер нынешнего сезона британец Льюис Хэмилтон, допускали ошибки и вылетали с трассы, Квят действовал спокойно и рассудительно, а грамотное тактическое решение команды в нужный момент принесло отличный результат. И этот пилотаж Квят продемонстрировал на фоне эмоций от появления на свет дочери, которую девушка уфимца Келли Пике, дочь трехкратного чемпиона "Формулы-1" Нельсона Пике, родила буквально за несколько часов до гонки.
Безусловно, Квят вряд ли бы приехал на подиум в гонке 11-го этапа чемпионата, если бы не капризная погода. Со старта гоночного уик-энда в Германии стояла почти аномальная жара - температура воздуха достигала 40 градусов, но в день гонки прогнозировались похолодание и дождь, и синоптики не подвели. Дождь над трассой пошел еще за несколько часов до гонки, трек успел достаточно намокнуть, поэтому было принято решение немного отложить старт - гонщики проехали несколько кругов за машиной безопасности, после чего выстроились на решетке и отправились биться за места на подиуме и в очковой зоне.
Начало гонки складывалось по сценарию "Мерседесов" - Хэмилтон сохранил за собой первую позицию, а его партнер по команде финн Валттери Боттас вышел на второе место и сдерживал атаки голландца Макса Ферстаппена из "Ред Булла". Квят же, стартовавший 14-м, немного провалил старт, откатился на предпоследнее место, но стал потихоньку прорываться наверх. Самое интересное болельщиков ждало впереди, когда трасса стала подсыхать, а гонщики стали рисковать и переходить с промежуточной резины на слики.
Удержать машину на таких шинах в таких условиях - задача крайне непростая, если на траектории трасса становилась суше, то вне ее оставалась вода, и когда пилоты попадали на такую часть трека, начиналось аквапланирование, которое контролировать практически невозможно. Первой жертвой стал монегаск Шарль Леклер из "Феррари", вылетевший в одном из поворотов, когда шел вторым в гонке. Буквально на следующем круге в этом же самом месте ошибся и Хэмилтон, правда он смог продолжить гонку, повредив лишь переднее крыло, но при этом нарушил правила при заезде на пит-лейн, за что получил штраф в пять секунд. В этот самый момент над трассой опять пошел дождь, и все пилоты поехали в боксы вновь переобуваться в промежуточную резину.
После всех этих перипетий в лидеры вышел Ферстаппен, на второе место поднялся немец Нико Хюлькенберг из "Рено", третьим шел Боттас, Квят занимал 11-ю позицию. Вскоре после рестарта вылетел Хюлькенберг, чем вызвал очередное появление на трассе машины безопасности, и вот тут в "Торо Россо" приняли ключевое решение, которое и предопределило итоговое положение Квята в гонке. Команда вызвала россиянина на пит-стоп и "переобула" в слики, это сначала отбросило уфимца в конец пелотона, но после того, как круг спустя остальные пилоты также сменили резину, он вышел на второе место. И если бы не вылет на последних кругах Боттаса, который привел к очередному появлению сейфти-кара, Квят с большой долей вероятности сохранил бы эту позицию, но в итоге после рестарта его обогнал проведший не менее феноменальную гонку немец Себастьян Феттель, прорвавшийся с последнего стартового места на второе, победил в гонке Ферстаппен.
Американские горки
Для "Торо Россо" этот подиум стал вторым в истории. Первый в 2008 году принес Феттель, который сначала выиграл дождевую квалификацию Гран-при Италии, а на следующий день воплотил поул-позицию в победу в полностью дождевой гонке. С тех пор гонщики "Торо Россо" выше четвертого места не поднимались. Для самого же Квята этот подиум стал третьим в карьере, два предыдущих он завоевал в составе "Ред Булла" - на Гран-при Венгрии в 2015 году (второе место) и Гран-при Китая 2016 года (третье место).
"Потрясающе вернуться на подиум, после стольких лет в "Торо Россо" здорово принести команде призовое место. Гонка была сумасшедшей, я наконец-то сумел собрать все воедино, чтобы завоевать этот подиум, - сказал после гонки Квят. - Я думал, что гонка для меня потеряна, но потом она снова ожила. Это словно были американские горки, в каком-то смысле как вся моя карьера".
По мнению бывшего менеджера первого российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова Оксаны Косаченко, Квят доказал, что является одним из лучших пилотов в "Формуле-1". "В ситуации, когда погода так сложилась и самоустранились лидеры, действительно очень важен гоночный талант. И Даня сегодня подтвердил, что в условиях относительно равных он может быть одним из лучших", - отметила Косаченко.
"Один подиум ничего не меняет, это просто один плюсик в копилку всех тех плюсиков, которые он в этом году собирает для того, чтобы оказаться за рулем старшего гоночного коллектива ("Ред Булл" - прим. ТАСС). Но у меня есть ощущение, что Даниила на сегодняшний день устраивает то, что он имеет, потому что один успех - это еще не свидетельство того, что все - я готов, давайте мне топовый автомобиль", - добавила собеседница ТАСС.
Пилот программы SMP Racing Михаил Алешин считает, что Квят провел потрясающую гонку. "Хочу поздравить Даниила с таким прекрасным результатом, своими выступлениями с начала сезона он доказал, что готов бороться и воспользуется любой возможностью, - сказал Алешин. - Причем хочу отметить, что в такой хаотичной гонке он не просто удержался на трассе, не вылетел, как это произошло даже с Льюисом Хэмилтоном, но и безошибочно добрался до финиша".
После 11 этапов Квят набрал 27 очков и поднялся на девятое место в личном зачете. Следующий этап пройдет в Венгрии с 2 по 4 августа.
Россияне в "Формуле-1"
Квят выступал в "Формуле-1" с 2014 по 2017 год. Сначала он был пилотом команды "Торо Россо", в 2015 году россиянин пошел на повышение в "Ред Булл", однако в начале сезона-2016 был сослан обратно в "Торо Россо", где выступал до окончания сезона 2017 года, после чего с ним был расторгнут контракт. Перед текущим сезоном Квят вернулся в "Торо Россо", в нынешнем чемпионате он, помимо третьего места в Германии, пять раз финишировал в очковой зоне, лучшим результатом было седьмое место на Гран-при Монако.
Первым россиянином в "Формуле-1" был Виталий Петров. Он выступал за команды "Рено" (2010-2011) и "Катерхэм" (2012). В 2011 году Петров стал первым российским гонщиком, оказавшимся на подиуме этапа "Формулы-1", заняв третье место на Гран-при Австралии.
Сезон-2018 в "королевских гонках" провел Сергей Сироткин, но чемпионат для его команды "Уильямс" получился провальным, коллектив занял последнее место в Кубке конструкторов, а сам Сироткин набрал лишь 1 очко - меньше всех в сезоне.