Около 50 болельщиков "Арсенала" посетят ответный матч Лиги Европы с "Нефтчи" в Баку

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Организованная поддержка тульского "Арсенала" на гостевом ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы по футболу против азербайджанского "Нефтчи" будет составлять примерно 50 человек. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе тульского клуба.

Первая встреча прошла 25 июля в Туле и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Нефтчи". Ответная игра пройдет в четверг в Баку, начало - 20:00 мск. На первый матч из Баку приехало около 300 болельщиков "Нефтчи".

"Ожидается, что "Арсенал" в Баку будут поддерживать примерно 50 болельщиков", - сообщили в пресс-службе.

По итогам сезона-2018/19 Российской премьер-лиги "Арсенал" стал шестым в турнирной таблице и завоевал право на выступление во втором отборочном раунде Лиги Европы. "Нефтчи" занял второе место в чемпионате Азербайджана и начал турнир с первого квалификационного раунда, в котором обыграл молдавскую "Сперанцу" по сумме двух игр (6:0, 3:0).

В сезоне-2019/20 Лиги Европы Россию также будут представлять столичные ЦСКА и "Спартак". Красно-белые начнут выступление в турнире с третьего квалификационного раунда, в котором сыграют против швейцарского "Туна" (матчи пройдут 8 и 15 августа), армейцы напрямую попали в групповой этап (жеребьевка - 30 августа, первый тур - 19 сентября).