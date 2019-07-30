ФК "Оренбург" до закрытия трансферного окна намерен усилиться полузащитником и вратарем

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Оренбург" намерен приобрести опорного полузащитника и вратаря до закрытия трансферного окна. Об этом ТАСС во вторник рассказал президент клуба Владимир Кияев.

В летнее трансферное окно состав "Оренбурга" пополнили полузащитник "Нижнего Новгорода" Тимур Аюпов и нападающий брестского "Динамо" Джоэль Фамейе. Также были арендованы защитник "Крыльев Советов" Георгий Зотов и форвард "Казанки" Артем Галаджан. Сейчас в заявке команды значатся вратари Александр Довбня и Александр Руденко, а также опорные полузащитники Вадим Афонин и пришедший этим летом Аюпов. В Российской премьер-лиге (РПЛ) трансферное окно закроется 2 сентября.

"Трансферная кампания почти завершена, - сказал Кияев. - Нам необходимо укомплектоваться в опорную зону, нужен будет еще один человек. Также ищем вратаря".

"Пока все в процессе. Один [игрок] был, но пока он под вопросом", - отметил президент "Оренбурга", отвечая на вопрос о том, есть ли у клуба конкретные кандидатуры на эти позиции.

"Оренбург" после трех туров чемпионата России занимает 15-е место в турнирной таблице, потерпев три поражения. В прошлом сезоне РПЛ команда с 43 очками заняла седьмую строчку, отстав от шестой позиции, которая дала право тульскому "Арсеналу" дебютировать в Лиге Европы, на три очка.