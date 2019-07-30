СМИ: пловцу Кендереши предъявлены официальные обвинения в сексуальных домогательствах

ТАСС, 30 июля. Полиция Южной Кореи выдвинула официальные обвинения венгерскому пловцу Тамашу Кендереши в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает портал Inside the Games.

22-летний Кендереши был задержан 28 июля утром в Кванджу, где проходил чемпионат мира по водным видам спорта, позднее полиция Южной Кореи допросила его по поводу инцидента, который произошел в ночном клубе, также полиция запретила венгру покидать страну до окончания разбирательства. По данным агентства Yonhap, пловец подозревается в сексуальном домогательстве к 18-летней девушке. Сам спортсмен отрицает свою вину, заявив, что лишь дотронулся до ягодицы южнокорейской танцовщицы, проходя мимо.

"В полиции сказали, что у них есть запись с камеры наблюдения, хотя мне ее не показали, исходя из этого, я искренне верю, что мои слова докажут, что я не совершил никакого серьезного преступления. Но что я действительно должен понять, так это то, что без какого-либо умышленного намерения я нарушил определенные моральные нормы, лежащие в основе местной системы ценностей. Я сожалею о том, что произошло, я хотел бы извиниться перед корейской девушкой, если я действительно причинил ей боль, однако я полностью отвергаю обвинения в сексуальных домогательствах", - сказал Кендереши.

На чемпионате мира в Кванджу Кендереши занял последнее место в финальном заплыве на дистанции 200 м баттерфляем. Он является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года на этой дистанции. Также в его активе серебряная медаль чемпионата мира 2017 года на 100 м баттерфляем. На чемпионатах Европы спортсмен завоевал серебро (2018) и бронзу (2016) на дистанции 200 м баттерфляем.