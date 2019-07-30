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Летние олимпийские виды спорта

Эльдарушев назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной России по карате

На этом посту специалист сменил Омара Муртазалиева

ТАСС, 30 июля. Исламутдин Эльдарушев назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной России по карате. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Федерации карате России (ФКР).

На этом посту 40-летний специалист сменил Омара Муртазалиева, который ранее был отправлен в отставку президиумом ФКР в связи с неудовлетворительными результатами сборной России на международных соревнованиях и недостаточной индивидуальной подготовкой спортсменов для участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Эльдарушев становился двукратным чемпионом мира в командном турнире, также в его активе две серебряные и две бронзовые награды первенства мира в личных соревнованиях. Он является заслуженным мастером спорта России по карате.

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Летние олимпийские виды спорта
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