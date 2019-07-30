Футболисты Обляков и Сафонов вошли в список 50 лучших молодых игроков по версии УЕФА

ТАСС, 30 июля. Полузащитник столичного ЦСКА Иван Обляков и голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов вошли в список 50 лучших молодых игроков по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщила во вторник пресс-служба УЕФА.

Также в список 50 лучших молодых игроков вошли хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич и грузинский нападающий казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия.

20-летний Сафонов является воспитанником "Краснодара", за основную команду он начал выступать в 2018 году. Голкипер по итогам чемпионата России сезона-2018/19 был признан лучшим молодым игроком. Также вратарь вошел в символическую сборную Лиги Европы сезона-2018/19 среди игроков не старше 21 года по версии компании Football Talent Scout.

Облякову 21 год, он перешел в ЦСКА из "Уфы" в 2018 году. В сезоне-2018/19 полузащитник провел за столичный клуб 40 матчей в разных турнирах, забив четыре гола и отдав восемь голевых передач. В 2019 году футболист попал в состав сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы с командами Сан-Марино и Кипра, но в заявку на игры не вошел.

"Краснодар" завершил сезон на третьем месте в чемпионате России, что дает клубу право выступить в квалификации Лиги чемпионов. ЦСКА, ставший четвертым, начнет еврокубковый сезон с групповой стадии Лиги Европы.