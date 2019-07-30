Судье Карасеву снижена оценка за две грубые ошибки в матче "Зенита" и "Оренбурга"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Главному арбитру матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Оренбургом" и "Зенитом" Сергею Карасеву снижена оценка за две грубые ошибки. Об этом сообщил во вторник журналистам на пресс-конференции по итогам тура руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Игра проходила на стадионе "Газовик" в Оренбурге и закончилась со счетом 2:0 в пользу "Зенита". В начале второго тайма Карасев назначил пенальти в ворота хозяев поля, который реализовал форвард Артем Дзюба. 11-метровый был назначен из-за того, что мяч попал в руку защитнику хозяев Савелию Козлову после удара игрока гостей Дениса Терентьева. На 83-й минуте после исполнения штрафного удара мяч попал в руку полузащитника "Зенита" Вилмара Барриоса, который находился в штрафной площади, но судья не стал назначать пенальти; в понедельник президент "Оренбурга" Владимир Кияев сообщил ТАСС, что клуб намерен обратиться в РФС с жалобой на работу Карасева в матче.

"В моменте с назначением пенальти в ворота "Оренбурга" игры рукой не было, нельзя было ставить пенальти. 11-метровый нужно было назначить в ворота "Зенита" в конце второго тайма, вот там была чистая рука. Сергею снижена оценка за эти две грубые ошибки. Если "Оренбург" напишет официальное письмо в РФС, то мы отправим его в экспертную комиссию", - сказал Егоров.

После трех туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице с девятью очками, "Оренбург" занимает предпоследнее, 15-е место, не имея в активе набранных очков. В следующем туре 3 августа клуб из Санкт-Петербурга примет на своем поле "Краснодар", двумя днями позднее "Оренбург" проведет гостевую встречу против грозненского "Ахмата".