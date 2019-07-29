Питер идет без потерь. "Зенит" укрепил лидерство по итогам третьего тура РПЛ

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Матчем между казанским "Рубином" и грозненским "Ахматом" в понедельник завершился третий тур Российской премьер-лиги (РПЛ). По его итогам в роли единоличного лидера чемпионата России укрепился действующий чемпион - санкт-петербургский "Зенит".

Пока основные конкуренты теряют очки, команда Сергея Семака одерживает дежурные победы. Вслед за новичками "Тамбовом" и "Сочи" на выезде в воскресенье был обыгран "Оренбург", результат был достигнут благодаря быстрому голу Сердара Азмуна и реализованному Артемом Дзюбой пенальти. Хозяева наиграли как минимум на один гол, создав три стопроцентных момента, поэтому победу фаворита нельзя назвать легкой. К тому же вопросы вызвало спорное судейство Сергея Карасева, который в конце игры не назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых, в связи с чем, по словам президента "Оренбурга" Владимира Кияева, клуб рассматривает возможность подать жалобу на работу рефери. "Зенит" остается единственной командой в чемпионате без очковых потерь. Несмотря на игровые проблемы, действующий чемпион за счет класса и внутренних резервов достигает необходимого результата. Этому способствует и календарь, так как пока команда Семака играла с представителями второй восьмерки первенства. В четвертом туре "Зенит" пройдет первую серьезную проверку - в игре с "Краснодаром". В центральном матче третьего тура ЦСКА в рамках столичного дерби принимал "Локомотив". И армейцы, и железнодорожники тяжело вкатываются в сезон, что может быть связано с попыткой найти новые игровые сочетания. Однако не тактика и голы стали главной темой обсуждения, а решение судьи Владислава Безбородова, который с помощью системы видеоассистента рефери (VAR) поставил пенальти в ворота "Локомотива", что и принесло ЦСКА победу с минимальным счетом.

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Дерби стало очередным этапом апробации системы VAR, которая должна войти в российский футбол на полноценной основе после зимнего перерыва. Пока использование видеоассистента вызывает множество вопросов у специалистов и болельщиков. В прошедшем матче Безбородов прибег к помощи VAR с назначением пенальти в пользу ЦСКА, но позднее не стал пересматривать эпизод с падением нападающего железнодорожников Федора Смолова в похожей ситуации. Система VAR должна еще проделать большой путь, чтобы стать органичной частью отечественного футбола. Долгожданная победа "Динамо" и провал "Спартака" Упущенная победа над тульским "Арсеналом" и обидное поражение от казанского "Рубина" сгустили тучи над главным тренером московского "Динамо" Дмитрием Хохловым. После неудачного начала нового сезона, в который бело-голубые вошли с новой ареной и рядом дорогих трансферов, поползли слухи о скорой отставке молодого тренера, поэтому домашний матч с екатеринбургским "Уралом" имел огромную важность для московской команды. Болельщики увидели атакующий футбол со стороны "Динамо", что привело к двум результативным ударам Артура Юсупова и Кирилла Панченко и победе со счетом 2:0. "Урал" же потерпел первое поражение в сезоне.

Если над Хохловым только сгущаются тучи, то вокруг главного тренера московского "Спартака" Олега Кононова уже пару недель бушует шторм. Пока специалист не может нащупать игровые связи в составе, который претерпел существенные изменения. Ставка на молодых Зелимхана Бакаева и Аяза Гулиева, надежда на легионера Эсекьеля Понсе пока не оправдывают себя. Визит в Саранск, где "Тамбов" из-за неготовности родного стадиона проводит домашние матчи, завершился полным фиаско - новичок РПЛ благодаря точным ударам Седрика Гогуа и Сослана Таказова одержал первую победу в высшем дивизионе. "Арсенал" и "Ростов" устроили настоящее голевое пиршество в Туле, забив на двоих пять мячей. В перестрелке более точными и удачливыми оказались ростовчане - 3:2. Команда Валерия Карпина на старте сезона оставляет очень приятное впечатление, всего на два балла отставая от "Зенита" и занимая второе место. Особенно удается игра лидерам Роману Еременко и Алексею Ионову, а главной ударной силой "Ростова" стал форвард Эльдор Шомуродов. "Арсеналу" же было сложно физически и эмоционально переключиться после минимального поражения в квалификации Лиги Европы от азербайджанского "Нефтчи". "Краснодар" не оставил шансов "Сочи" В первом домашнем матче сезона "Краснодар" дома уверенно обыграл новичка РПЛ "Сочи". Дубль Ивана Игнатьева и гол Магомеда-Шапи Сулейманова порадовали многочисленную местную публику и вернули команду в число лидеров чемпионата. Такой результат наверняка пойдет на пользу "Краснодару" в преддверии дебюта в Лиге чемпионов, где южане будут бороться за проход в следующий раунд квалификации главного еврокубка с очень сильным португальским "Порту". Получив сложный календарь на старте чемпионата, "Сочи" ожидаемо потерпел три поражения (от "Спартака", "Зенита" и "Краснодара") и осел на дне турнирной таблицы.

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