{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Питер идет без потерь. "Зенит" укрепил лидерство по итогам третьего тура РПЛ

Тур завершился в понедельник матчем "Рубина" и "Ахмата" в Казани
Описание
© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Матчем между казанским "Рубином" и грозненским "Ахматом" в понедельник завершился третий тур Российской премьер-лиги (РПЛ). По его итогам в роли единоличного лидера чемпионата России укрепился действующий чемпион - санкт-петербургский "Зенит".

На эту тему
Спорные судейские решения приносят победу. "Зенит" в гостях обыграл "Оренбург"

Пока основные конкуренты теряют очки, команда Сергея Семака одерживает дежурные победы. Вслед за новичками "Тамбовом" и "Сочи" на выезде в воскресенье был обыгран "Оренбург", результат был достигнут благодаря быстрому голу Сердара Азмуна и реализованному Артемом Дзюбой пенальти. Хозяева наиграли как минимум на один гол, создав три стопроцентных момента, поэтому победу фаворита нельзя назвать легкой. К тому же вопросы вызвало спорное судейство Сергея Карасева, который в конце игры не назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых, в связи с чем, по словам президента "Оренбурга" Владимира Кияева, клуб рассматривает возможность подать жалобу на работу рефери.

"Зенит" остается единственной командой в чемпионате без очковых потерь. Несмотря на игровые проблемы, действующий чемпион за счет класса и внутренних резервов достигает необходимого результата. Этому способствует и календарь, так как пока команда Семака играла с представителями второй восьмерки первенства. В четвертом туре "Зенит" пройдет первую серьезную проверку - в игре с "Краснодаром".

В центральном матче третьего тура ЦСКА в рамках столичного дерби принимал "Локомотив". И армейцы, и железнодорожники тяжело вкатываются в сезон, что может быть связано с попыткой найти новые игровые сочетания. Однако не тактика и голы стали главной темой обсуждения, а решение судьи Владислава Безбородова, который с помощью системы видеоассистента рефери (VAR) поставил пенальти в ворота "Локомотива", что и принесло ЦСКА победу с минимальным счетом.

На эту тему
Притирка VAR. ЦСКА обыграл "Локомотив" благодаря помощи видеоассистента рефери

Дерби стало очередным этапом апробации системы VAR, которая должна войти в российский футбол на полноценной основе после зимнего перерыва. Пока использование видеоассистента вызывает множество вопросов у специалистов и болельщиков. В прошедшем матче Безбородов прибег к помощи VAR с назначением пенальти в пользу ЦСКА, но позднее не стал пересматривать эпизод с падением нападающего железнодорожников Федора Смолова в похожей ситуации. Система VAR должна еще проделать большой путь, чтобы стать органичной частью отечественного футбола.

Долгожданная победа "Динамо" и провал "Спартака"

Упущенная победа над тульским "Арсеналом" и обидное поражение от казанского "Рубина" сгустили тучи над главным тренером московского "Динамо" Дмитрием Хохловым. После неудачного начала нового сезона, в который бело-голубые вошли с новой ареной и рядом дорогих трансферов, поползли слухи о скорой отставке молодого тренера, поэтому домашний матч с екатеринбургским "Уралом" имел огромную важность для московской команды. Болельщики увидели атакующий футбол со стороны "Динамо", что привело к двум результативным ударам Артура Юсупова и Кирилла Панченко и победе со счетом 2:0. "Урал" же потерпел первое поражение в сезоне.

На эту тему
Первая победа на новом стадионе. Футболисты "Динамо" всухую обыграли "Урал"

Если над Хохловым только сгущаются тучи, то вокруг главного тренера московского "Спартака" Олега Кононова уже пару недель бушует шторм. Пока специалист не может нащупать игровые связи в составе, который претерпел существенные изменения. Ставка на молодых Зелимхана Бакаева и Аяза Гулиева, надежда на легионера Эсекьеля Понсе пока не оправдывают себя. Визит в Саранск, где "Тамбов" из-за неготовности родного стадиона проводит домашние матчи, завершился полным фиаско - новичок РПЛ благодаря точным ударам Седрика Гогуа и Сослана Таказова одержал первую победу в высшем дивизионе.

"Арсенал" и "Ростов" устроили настоящее голевое пиршество в Туле, забив на двоих пять мячей. В перестрелке более точными и удачливыми оказались ростовчане - 3:2. Команда Валерия Карпина на старте сезона оставляет очень приятное впечатление, всего на два балла отставая от "Зенита" и занимая второе место. Особенно удается игра лидерам Роману Еременко и Алексею Ионову, а главной ударной силой "Ростова" стал форвард Эльдор Шомуродов. "Арсеналу" же было сложно физически и эмоционально переключиться после минимального поражения в квалификации Лиги Европы от азербайджанского "Нефтчи".

"Краснодар" не оставил шансов "Сочи"

В первом домашнем матче сезона "Краснодар" дома уверенно обыграл новичка РПЛ "Сочи". Дубль Ивана Игнатьева и гол Магомеда-Шапи Сулейманова порадовали многочисленную местную публику и вернули команду в число лидеров чемпионата. Такой результат наверняка пойдет на пользу "Краснодару" в преддверии дебюта в Лиге чемпионов, где южане будут бороться за проход в следующий раунд квалификации главного еврокубка с очень сильным португальским "Порту". Получив сложный календарь на старте чемпионата, "Сочи" ожидаемо потерпел три поражения (от "Спартака", "Зенита" и "Краснодара") и осел на дне турнирной таблицы.

На эту тему
"Краснодар" разгромил "Сочи" в матче чемпионата России по футболу

"Уфа" по игре не заслуживала поражений в двух стартовых турах национального чемпионата, однако стечение обстоятельств и нехватка физических кондиций привели к тому, что команда из Республики Башкортостан уступила "Уралу" и "Краснодару" с одинаковым счетом 2:3. Домашняя встреча с самарским "Крыльями Советов" сложилась по-другому - уже в первом тайме команды обменялись забитыми мячами за авторством Даниила Фомина у хозяев и Срджана Мияиловича у гостей, но уфимцы все-таки добились первой победы в новом сезоне благодаря автоголу Владимира Полуяхтова. Потерпев второе поражение подряд, "Крылья" потеряли не только несколько позиций в турнирной таблице, но и кураж, который пришел к команде после стартовой победы над ЦСКА (2:0). Впервые в чемпионате голом не отметился молодой форвард самарцев Александр Соболев.

В заключительном матче тура "Рубин" дома обыграл "Ахмат" со счетом 1:0 благодаря голу исландца Видара Кьяртанссона. Встреча прошла на стадионе "Центральный", так как основной стадион "Рубина" "Казань-Арена" пока недоступен для команды из-за проведения там чемпионата мира по профессиональному мастерству World Skills. Казанцы под руководством Романа Шаронова одержали вторую победу подряд и с семью очками занимают третью позицию в турнирной таблице РПЛ, что можно назвать неожиданным результатом, учитывая масштабные перемены в "Рубине", произошедшие в межсезонье. "Ахмат" снова неудачно начал чемпионат, сумев выиграть на старте только в одной встрече.

Все матчи прошедшего тура начались с минуты молчания в память о погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае. Четвертый тур стартует 3 августа в Екатеринбурге, где "Урал" примет "Ростов".

Теги
Российский футбол
Футбол в Испании
СМИ: футболист "Реала" Бэйл не поехал с командой на предсезонный турнир в Мюнхен
Форвард не в лучшем психологическом состоянии из-за проблем с трансфером
Читать полностью