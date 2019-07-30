Прокуратура Венгрии обвинила бывшего вице-президента FINA в организации заказного убийства

ТАСС, 30 июля. Венгерская прокуратура предъявила обвинение бывшему вице-президенту Международной федерации плавания (FINA) Тамашу Дьярфашу в организации заказного убийства своего конкурента Яноша Феньо, совершенного более двух десятилетий назад. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление прокуратуры.

Дьярфаш, как указывает Reuters, обвиняется в подстрекательстве к убийству венгерского медиамагната Яноша Феньо, который был застрелен в собственном автомобиле в Будапеште в феврале 1998 года. По мнению венгерских правоохранителей, в середине 1990-х годов Дьярфаш считал Феньо своим конкурентом, что привело к серьезным разногласиям между ними.

"В 1997 году обвиняемый решил свести с ним [Феньо] счеты и убил его", - говорится в заявлении прокуратуры.

В 2017 году венгерский суд приговорил Йозефа Рохача из Словакии к пожизненному заключению за убийство Феньо. Однако тогда заказчика преступления установить не удалось, и дело было возобновлено. На основании сбора дополнительных доказательств, как указывает Рейтер, Дьярфаш был задержан в апреле 2018 года, но впоследствии отпущен под залог. По словам его адвоката, выдвинутые обвинения являются "абсурдными", и "дело, скорее всего, закончится неудачей в суде".