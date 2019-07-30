Обустройство и содержание лыжных трасс в России может быть легализовано

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи инициирует обсуждение вопроса разработки законодательного регулирования порядка обустройства и содержания лыжных трасс на территории России. Об этом ТАСС во вторник сообщил председатель комитета Михаил Дегтярев.

Президент Федерации лыжных гонок Московской области Татьяна Аникеева в июле обратилась к Дегтяреву с просьбой рассмотреть вопрос внесения понятия "лыжная трасса" в законодательство РФ с целью легализации использования многокилометровых лыжных трасс, которые являются традиционными местами активного отдыха населения, тренировок спортсменов и проведения массовых спортивных мероприятий.

"В настоящее время понятие "лыжная трасса" отсутствует в законодательстве, что влечет проблемы с их содержанием и благоустройством, - отметил Дегтярев. - Комитетом Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи будет организовано экспертное обсуждение этого вопроса с привлечением представителей комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, Министерства спорта России и общественности для выработки консолидированной позиции".

"В результате мы планируем разработать шаги, которые позволят обеспечить законодательное регулирование порядка организации тренировок и проведения соревнований на лыжных трассах, что необходимо для дальнейшего развития массового лыжного спорта", - заметил он.

Отсутствие в законодательстве РФ понятие "лыжная трасса" на практике практически равносильно запрещению ее обустройства и содержания. Это означает, что муниципальные учреждения, общественные и некоммерческие организации не имеют юридической защиты и находятся вне закона, обустраивая места для катания для спортсменов и населения.