Выступление российских ватерполисток на чемпионате мира признано неудовлетворительным

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Выступление женской сборной России по водному поло на чемпионате мира в Кванджу признано неудовлетворительным. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации водного поло России Алексей Власенко.

Российские ватерполистки на чемпионате мира выиграли все три матча на групповом этапе, однако в четвертьфинале проиграли будущим бронзовым призерам турнира австралийкам. Затем команда под руководством Александра Гайдукова победила в борьбе за пятое место, однако это не принесло ей олимпийскую путевку на Игры в Токио 2020 года.

"Выступление было признано неудовлетворительным, поскольку мы рассчитывали на выход в финал, но в итоге заняли только пятое место", - рассказал Власенко о решении президиума федерации, заседание которого проходит в среду.

Победу на чемпионате мира одержала сборная США, которая с учетом выступления во всех турнирах не проигрывает уже более 50 матчей подряд.

Мужская сборная России в Кванджу не выступала.