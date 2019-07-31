Гендиректор "Зенита" считает высокими шансы на переход в клуб футболиста Малкома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Вероятность того, что нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Малкома продолжит карьеру в российском "Зените", очень велика. Об этом журналистам рассказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

В среду Медведев принял участие в подписании соглашения о сотрудничестве с Государственным Эрмитажем. В рамках соглашения у клуба и Эрмитажа запланирован ряд совместных мероприятий для популяризации изобразительного искусства, а также проектов музея, спорта и здорового образа жизни. Одним из первых проектов станет благотворительная акция "Синий квадрат", в ходе которой игроки клуба напишут вариации на картину Казимира Малевича "Черный квадрат". Затем работы игроков будут проданы на благотворительном аукционе.

"Я думаю, что исключение мы делать не будем, в том числе для новых игроков", - сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, кто будет рисовать картины.

Ранее в испанских СМИ появилась информация о том, что "Зенит" и "Барселона" договорились о трансфере 22-летнего Малкома за €40 млн, еще €5 млн испанский клуб сможет получить в виде бонусов. Контракт нападающего с петербуржцами будет рассчитан до лета 2024 года.

"Если он [Малком] приедет, то и его работу придется выставить. Я думаю, что шансы на это очень велики", - отметил гендиректор "Зенита".

Малком выступает за "Барселону" с лета 2018 года. В дебютном сезоне в составе испанского клуба он принял участие в 24 матчах в разных турнирах, забив четыре мяча и сделав две голевые передачи. Предыдущими клубами игрока были бразильский "Коринтианс" и французский "Бордо".