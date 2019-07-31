Совет ФИФА одобрил увеличение числа участников женского чемпионата мира до 32 команд

ТАСС, 31 июля. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) единогласно одобрил увеличение количества участников чемпионата мира среди женских сборных до 32 команд. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что данное изменение вступит в силу со следующего чемпионата мира, который пройдет в 2023 году. Место проведения соревнований определится в мае 2020 года. 32 команды на турнире будут разбиты на восемь групп по четыре команды. В ближайшее время ФИФА начнет консультации с конфедерациями на тему распределения квот на чемпионат мира.

"Ошеломляющий успех женского чемпионата мира во Франции в этом году ясно показал, что настало время предпринять конкретные шаги, чтобы способствовать развитию женского футбола, - сказал президент ФИФА Джанни Инфантино. - Я рад, что это предложение становится реальностью. Расширение турнира выходит далеко за пределы восьми дополнительных участников чемпионата мира, это означает, что отныне еще десятки ассоциаций смогут создать женскую сборную, зная, что у них есть реальный шанс пройти квалификацию. Женский чемпионат мира является самым мощным стимулом для развития профессионального женского футбола, но он проводится раз в четыре года и представляет собой лишь вершину гораздо большей пирамиды".

Первый чемпионат мира по футболу среди женских команд прошел в 1991 году. На первых двух турнирах принимали участие 12 команд, на следующих четырех - 16, а в 2015 и 2019 годах - 24. Победителем чемпионата мира, прошедшего этим летом во Франции, стала сборная США, которая является самой титулованной командой в истории соревнований (четыре победы).

Россиянки два раза принимали участие в финальной стадии женских мировых первенств. В 1999 году сборная России проиграла в четвертьфинале китаянкам со счетом 0:2, а в 2003-м на той же стадии уступила сборной Германии со счетом 1:7.